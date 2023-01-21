Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
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Updated Сегодня, 04:33
Вечером в пятницу, 20 января, новосибирцев потрясла страшна трагедия – гибель мужчины и женщины на тротуаре в самом центре города. Все началось с видео, размещенного в соцсетях. На нем запечатлены два тела, лежащие перед входом в магазин "Головные уборы" на улице Орджоникидзе. По первоначальной версии, пара упала с балкона дома, расположенного на углу Орджоникидзе и улицы Советской. Девушка погибла на месте, мужчину отвезли в больницу. Позже в региональном Минздраве сообщили, что мужчина скончался.
Впоследствии появились рассказы очевидцев, и картина трагедии стала выглядеть еще ужаснее. Мужчина выпал из окна квартиры, по некоторым данным, на уровне четвертого этажа. И упал прямо на девушку, которая шла по тротуару.
В полиции сообщили, что пока рано делать какие-то выводы, следователи и эксперты изучают все обстоятельства трагедии.