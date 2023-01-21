Вечером в пятницу, 20 января, новосибирцев потрясла страшна трагедия – гибель мужчины и женщины на тротуаре в самом центре города. Все началось с видео, размещенного в соцсетях. На нем запечатлены два тела, лежащие перед входом в магазин "Головные уборы" на улице Орджоникидзе. По первоначальной версии, пара упала с балкона дома, расположенного на углу Орджоникидзе и улицы Советской. Девушка погибла на месте, мужчину отвезли в больницу. Позже в региональном Минздраве сообщили, что мужчина скончался.