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Posted Сегодня, 04:31

Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

Упал на девушку из окна: подробности двойной трагедии на Орджоникидзе в Новосибирске

Сегодня, 04:31
Фото: АСТ-54
Первоначально сообщалось, что пара вместе упала с балкона

Мужчина и женщина погибли в центре Новосибирска: последствия падения из окна

Чудовищная трагедия разыгралась в центре Новосибирска. Выпавший из окна мужчина упал на прохожую, которая скончалась на месте. Собрали все подробности этого происшествия

Вечером в пятницу, 20 января, новосибирцев потрясла страшна трагедия – гибель мужчины и женщины на тротуаре в самом центре города. Все началось с видео, размещенного в соцсетях. На нем запечатлены два тела, лежащие перед входом в магазин "Головные уборы" на улице Орджоникидзе. По первоначальной версии, пара упала с балкона дома, расположенного на углу Орджоникидзе и улицы Советской. Девушка погибла на месте, мужчину отвезли в больницу. Позже в региональном Минздраве сообщили, что мужчина скончался.

Впоследствии появились рассказы очевидцев, и картина трагедии стала выглядеть еще ужаснее. Мужчина выпал из окна квартиры, по некоторым данным, на уровне четвертого этажа. И упал прямо на девушку, которая шла по тротуару.

В полиции сообщили, что пока рано делать какие-то выводы, следователи и эксперты изучают все обстоятельства трагедии.

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