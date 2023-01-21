Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Пользователи социальных сетей активно обсуждают трагедию, которая произошла вечером в пятницу, 20 января, в центре Новосибирска. Мужчина выпал из окна жилого дома по улице Орджоникидзе и упал на прохожую, которая в этом момент шла по тротуару. Оба скончались. По первоначальной информации, пара упала с высоты вместе. Это вызвало шквал комментариев, суть которых сводилась к одному – сознание погибших было изменено под воздействием так называемых "солей".
"По-любому под наркотиками, меньше употребляющих, меньше будут варить и завозить", - считает Иван Иноземцев.
"Сезон что ли у них, который раз через окна выходят. Не сосулек и схода снега с крыши надо опасаться…", - пишет Кирилл Жак. Судя по всему, он имеет в виду частые сообщения о падениях с высоты людей в состоянии наркотического опьянения.
"Давайте, продолжайте курилку свою, может меньше станет, и барыгам жить не на что будет", - злорадствует Роман Михеев.
Людей, выражающих сочувствие родственникам погибших, или просто скорбящих, в соцсетях очень мало. И даже когда появилась уточненная информация, что девушка погибла случайно, просто потому, что оказалась в этом месте, шквала соболезнований не последовало. Люди продолжили обсуждать "солевую" тему и винить потребителей психотропных препаратов.
"С чего бы родичей жалеть? Вот ни капельки не жалко, - цинично заявляет Макс Бекчанов.
"Знаете кого жалко? Детей и людей, болеющих раком, собирающих миллионы на свою жизнь. Вот их жалко. А здесь кого жалеть? Каждый сам кузнец своей жизни", - пишет Лиза Анисимова.
И подобных комментариев в социальных сетях сотни.