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Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

"По-любому под наркотиками": в соцсетях обсуждают трагические смерти на Орджоникидзе

Сегодня, 05:03
Фото: 1MI
Трагически смерти не вызвали сочувствия у новосибирцев

Новосибирцы злорадствуют - что говорят в соцсетях про трагедию на Орджоникидзе

Падение из окна мужчины на прохожую в центре Новосибирска бурно обсуждают в социальных сетях. Многие комментаторы категоричны – причина трагедии кроется в употреблении психотропных препаратов

Пользователи социальных сетей активно обсуждают трагедию, которая произошла вечером в пятницу, 20 января, в центре Новосибирска. Мужчина выпал из окна жилого дома по улице Орджоникидзе и упал на прохожую, которая в этом момент шла по тротуару. Оба скончались. По первоначальной информации, пара упала с высоты вместе. Это вызвало шквал комментариев, суть которых сводилась к одному – сознание погибших было изменено под воздействием так называемых "солей".

"По-любому под наркотиками, меньше употребляющих, меньше будут варить и завозить", - считает Иван Иноземцев.
"Сезон что ли у них, который раз через окна выходят. Не сосулек и схода снега с крыши надо опасаться…", - пишет Кирилл Жак. Судя по всему, он имеет в виду частые сообщения о падениях с высоты людей в состоянии наркотического опьянения.
"Давайте, продолжайте курилку свою, может меньше станет, и барыгам жить не на что будет", - злорадствует Роман Михеев.

Людей, выражающих сочувствие родственникам погибших, или просто скорбящих, в соцсетях очень мало. И даже когда появилась уточненная информация, что девушка погибла случайно, просто потому, что оказалась в этом месте, шквала соболезнований не последовало. Люди продолжили обсуждать "солевую" тему и винить потребителей психотропных препаратов.

"С чего бы родичей жалеть? Вот ни капельки не жалко, - цинично заявляет Макс Бекчанов.
"Знаете кого жалко? Детей и людей, болеющих раком, собирающих миллионы на свою жизнь. Вот их жалко. А здесь кого жалеть? Каждый сам кузнец своей жизни", - пишет Лиза Анисимова.

И подобных комментариев в социальных сетях сотни.

 

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#Артем Шершнев#Происшествия#Новосибирск#Гибель#Соцсети#Обсуждение
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