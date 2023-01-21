Пользователи социальных сетей активно обсуждают трагедию, которая произошла вечером в пятницу, 20 января, в центре Новосибирска. Мужчина выпал из окна жилого дома по улице Орджоникидзе и упал на прохожую, которая в этом момент шла по тротуару. Оба скончались. По первоначальной информации, пара упала с высоты вместе. Это вызвало шквал комментариев, суть которых сводилась к одному – сознание погибших было изменено под воздействием так называемых "солей".