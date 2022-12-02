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Новосибирец решил спуститься с пятого этажа по веревке, но упал

Сегодня, 01:18
Фото: 1MI
Сибиряк по неизвестным причинам пытался спуститься вниз по веревке

В Новосибирске мужчина сорвался с высоты, спускаясь по веревке с балкона

Мужчина сорвался с высоты в Ленинском районе Новосибирска, о чем сообщили очевидцы в ВК-группе «АСТ-54».

По словам свидетелей, инцидент произошел в жилищном комплексе «Дивногорский». На улице Романтиков, с дома №4 неизвестный новосибирец спускался по веревке с балкона пятого этажа.

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Сибиряк спустился до третьего этажа, однако в один момент срывается с высоты. В посте говорится, что мужчина выжил, сломав обе ноги.   

Момент, когда мужчина спускается с жилого дома
Фото: ВК-группа/АСТ-54

Достоверно о самочувствии пострадавшего ничего неизвестно. В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что устанавливают обстоятельства падения мужчины.

Напомним, что в Кировском районе Новосибирска на днях произошло жесткое ДТП с участием двух трамваев. Общественный транспорт потерял управление и врезался в другой. В салоне пострадали больше 15 пассажиров. 

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск
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