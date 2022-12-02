По словам свидетелей, инцидент произошел в жилищном комплексе «Дивногорский». На улице Романтиков, с дома №4 неизвестный новосибирец спускался по веревке с балкона пятого этажа.
Сибиряк спустился до третьего этажа, однако в один момент срывается с высоты. В посте говорится, что мужчина выжил, сломав обе ноги.
Достоверно о самочувствии пострадавшего ничего неизвестно. В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что устанавливают обстоятельства падения мужчины.
Напомним, что в Кировском районе Новосибирска на днях произошло жесткое ДТП с участием двух трамваев. Общественный транспорт потерял управление и врезался в другой. В салоне пострадали больше 15 пассажиров.