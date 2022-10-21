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Глыба льда упала на женщину в Новосибирске и переломала ей кости – дело закрыли

Сегодня, 02:01
Фото: 1MI
Пострадавшая получила переломы ребер и перенесла множество операций

Закрыто дело о падении глыбы льда на женщину в Новосибирске

В Новосибирске правоохранители прекратили уголовное дело в отношении сотрудницы управляющей компании, которую обвинили в падении глыбы льда на голову прохожей.

Громкий инцидент произошел еще 31 марта этого года. Женщина выходила из подъезда дома № 17 на улице Ученическая. В один момент на нее упала огромная глыба льда. Тогда сибирячку отвезли в больницу, где диагностировали у нее различные травмы, в том числе переломы ребер. Пострадавшую даже уволили с работы.

Во всем произошедшем обвинили мастера участка АО «Сибирский сервисный центр». Сотрудница УК не проконтролировала сброс снега и льда с крыши дома.

В итоге управляющая компания возместила ущерб, сообщают «Вести Новосибирск». Стороны пришли к примирению и дело прекращено.

Напомним, что это не единственный случай падения глыб льда на людей в Новосибирске. В том же месяце пострадала женщина - на проспекте Маркса с крыши дома на нее свалилась глыба льда. Пострадавшую доставили в больницу с сотрясением мозга.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022
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