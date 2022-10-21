Закрыто дело о падении глыбы льда на женщину в Новосибирске

Громкий инцидент произошел еще 31 марта этого года. Женщина выходила из подъезда дома № 17 на улице Ученическая. В один момент на нее упала огромная глыба льда. Тогда сибирячку отвезли в больницу, где диагностировали у нее различные травмы, в том числе переломы ребер. Пострадавшую даже уволили с работы.
Во всем произошедшем обвинили мастера участка АО «Сибирский сервисный центр». Сотрудница УК не проконтролировала сброс снега и льда с крыши дома.
В итоге управляющая компания возместила ущерб, сообщают «Вести Новосибирск». Стороны пришли к примирению и дело прекращено.
Напомним, что это не единственный случай падения глыб льда на людей в Новосибирске. В том же месяце пострадала женщина - на проспекте Маркса с крыши дома на нее свалилась глыба льда. Пострадавшую доставили в больницу с сотрясением мозга.