Закрыто дело о падении глыбы льда на женщину в Новосибирске

Громкий инцидент произошел еще 31 марта этого года. Женщина выходила из подъезда дома № 17 на улице Ученическая. В один момент на нее упала огромная глыба льда. Тогда сибирячку отвезли в больницу, где диагностировали у нее различные травмы, в том числе переломы ребер. Пострадавшую даже уволили с работы.