atas.info
ГлавноеВсе новости

Обсуждение

Выбрать дату
2024
Новосибирцам предлагают подискутировать о влиянии погоды на развитие Сибири
9 февраля, 11:48
2023
Закрытый вопрос: увольнение главы дептранса Новосибирска не будут обсуждать публично
Мэр Анатолий Локоть попросил публично не обсуждать вопрос увольнения начальника департамента транспорта Новосибирска Константина Васильева. Депутат Игорь Украинцев попросил главу города отметить, почему чиновник не был уволен до 4 декабря.
4 декабря 2023, 06:01
Новосибирцев зовут на обсуждение нового сквера в Октябрьском районе
В Новосибирске планируется создать новый сквер в Октябрьском районе. Зеленая зона появится в рамках благоустройства общественных пространств. Горожан приглашают на обсуждение дизайн-проекта сквера.
25 октября 2023, 06:57
Жители Новосибирска выступили против стелы на Бердском шоссе
Проект установки приветственной стелы «Новосибирск» на въезде с Академгородка не получил поддержку большинства горожан. Об этом говорят итоги общественного обсуждения.
21 апреля 2023, 06:59
Новосибирцев возмутили жалобы сибирячки на пенсию в 50 тыс. рублей
Читатели НГС удивились рассказу пенсионерки из Тюмени, которая получает пенсию в 51 тыс. рублей, этих денег ей не хватает на комфортную жизнь.
1 февраля 2023, 10:03
"По-любому под наркотиками": в соцсетях обсуждают трагические смерти на Орджоникидзе
Падение из окна мужчины на прохожую в центре Новосибирска бурно обсуждают в социальных сетях. Многие комментаторы категоричны – причина трагедии кроется в употреблении психотропных препаратов
21 января 2023, 05:03
2022
Новосибирцы не поддержали установку бронзового лица на Красном проспекте
В первой половине ноября в новосибирской мэрии обсуждали установку в центре города арт-объекта “Архитектура”. Все представители общественности выступили против огромного бронзового лица.
19 ноября 2022, 13:12
В Новосибирске может появиться еще одна стела
В четверг, 9 ноября, в администрации Новосибирска состоится обсуждение установки стелы на пл. Станиславского, сообщает Telegram-канал “Комфортная среда”.
9 ноября 2022, 07:34

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика