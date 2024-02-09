Обсуждение

Новосибирцев возмутили жалобы сибирячки на пенсию в 50 тыс. рублей

Читатели НГС удивились рассказу пенсионерки из Тюмени, которая получает пенсию в 51 тыс. рублей, этих денег ей не хватает на комфортную жизнь.