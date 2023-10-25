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Posted 25 октября, 06:57

Published 25 октября, 06:57

Modified 25 октября, 06:59

Updated 25 октября, 06:59

В Новосибирске может появиться новый сквер

Новосибирцев зовут на обсуждение нового сквера в Октябрьском районе

25 октября 2023, 06:57
Фото: ВК / Зеленый Новосибирск
В Новосибирске может появиться новый сквер
В Новосибирске планируется создать новый сквер в Октябрьском районе. Зеленая зона появится в рамках благоустройства общественных пространств. Горожан приглашают на обсуждение дизайн-проекта сквера.

Рабочим названием зеленой зоны является сквер имени Ю. Ф. Бугакова. Обсуждение пройдет в онлайн-формате на портале «Зеленый Новосибирск» с 25 октября по 8 ноября.

«Открыто общественное обсуждение дизайн-проекта общественной территории, ограниченной улицами Кирова, Ипподромская, центром „Сибирь-Хоккайдо“ и проездом вдоль Кирова, 3 в Октябрьском районе города Новосибирска», — сообщается в паблике «Зеленый Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».

Предполагается создать зеленую зону площадью 3,69 гектара. В сквере появятся площадки для выгула собак, спортивная площадка, арт-аллея, лекторий и кинотеатр под открытым небом, зона для скейтеров и аттракционы для детей.

Публичная презентация и обсуждение проекта для жителей состоится 27 октября 2023 года в 16.00 в Центре туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо» по улице Шевченко, 28/1.

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#Новосибирск#Благоустройство#Зеленая зона#Обсуждение#Сквер#Александр Ляхов
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