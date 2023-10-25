Новосибирцев зовут на обсуждение нового сквера в Октябрьском районе

Posted 25 октября, 06:57
Published 25 октября, 06:57
Modified 25 октября, 06:59
Updated 25 октября, 06:59
Рабочим названием зеленой зоны является сквер имени Ю. Ф. Бугакова. Обсуждение пройдет в онлайн-формате на портале «Зеленый Новосибирск» с 25 октября по 8 ноября.
«Открыто общественное обсуждение дизайн-проекта общественной территории, ограниченной улицами Кирова, Ипподромская, центром „Сибирь-Хоккайдо“ и проездом вдоль Кирова, 3 в Октябрьском районе города Новосибирска», — сообщается в паблике «Зеленый Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».
Предполагается создать зеленую зону площадью 3,69 гектара. В сквере появятся площадки для выгула собак, спортивная площадка, арт-аллея, лекторий и кинотеатр под открытым небом, зона для скейтеров и аттракционы для детей.
Публичная презентация и обсуждение проекта для жителей состоится 27 октября 2023 года в 16.00 в Центре туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо» по улице Шевченко, 28/1.