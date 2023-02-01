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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Новосибирцев возмутили жалобы сибирячки на пенсию в 50 тыс. рублей

1 февраля 2023, 10:03
Фото: Flickr
Пенсионное удостоверение
Читатели НГС удивились рассказу пенсионерки из Тюмени, которая получает пенсию в 51 тыс. рублей, этих денег ей не хватает на комфортную жизнь.

"Сливочное масло уже стоит 700 рублей за килограмм! А упаковка 180 граммов - 149 рублей. Дешевле только маргарин. Растительное масло - 140 рублей. Хлеб уже стоит 40–50 рублей. Говорят, что пожилым людям полезно есть рыбу. Самая дешевая стоит больше 400 рублей за килограмм. Про полезную красную рыбу я молчу. Я стараюсь питаться хорошо: покупаю себе сливочное масло, сыр, молоко, кефир, говяжий фарш, курицу, рыбу, крупы", - жаловалась на цены тюменская пенсионерка.

Новосибирцы уверены, что на 50 тысяч можно жить припеваючи, - у некоторых из них зарплата меньше.

Читатель под ником goliaf назвал доход пожилой тюменки "шикарным". Его живущая в сельской местности мать получает около 15 тысяч в месяц, а сам он существует на 40 тысяч - столько остается после погашения платежа по ипотеке.

Другая читательница получает пенсию в 34 тысячи.

"В принципе, на все бы хватало, если с умом деньги тратить, а уж 50 тысяч - вообще за глаза. Видать тётенька привыкла жить на широкую ногу, с ее пенсии как минимум 10–15 тысяч еще и откладывать можно ежемесячно", - пишет она.

"А я работаю и получаю эти же 50, иногда 52 тысячи, и при этом имею несовершеннолетнего, которого надо учить, кормить и одевать, а также двух внуков…", - рассказывает третий читатель.

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#Пенсия#Обсуждение#Тюмень#Новосибирск#Общество
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