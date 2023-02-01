Новосибирцев возмутили жалобы сибирячки на пенсию в 50 тыс. рублей

"В принципе, на все бы хватало, если с умом деньги тратить, а уж 50 тысяч - вообще за глаза. Видать тётенька привыкла жить на широкую ногу, с ее пенсии как минимум 10–15 тысяч еще и откладывать можно ежемесячно", - пишет она.