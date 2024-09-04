atas.info
ГлавноеВсе новости

Тюмень

Выбрать дату
2024
Три сибирских города, в которые можно отправиться на выходные из Новосибирска
Любознательные новосибирские путешественники имеют прекрасную возможность успеть за выходные дни посетить один из интересных городов Сибири.
4 сентября, 11:21
На «трассе смерти» под Тюменью погиб водитель из Новосибирска
Новосибирец погиб в ДТП под Ишимом, в его легковой автомобиль врезался грузовик Isuzu, следует из сообщения Госавтоинспекции Тюменской области.
19 июня, 07:24
2023
Трасса «Тюмень–Новосибирск» может сильно изменится после Прямой линии с Путиным
После Прямой линии с Владимиром Путиным могут расширить трассу «Тюмень–Новосибирск». Сейчас дорога узкая и неровная. Автомобилисты считают, что она может быть небезопасна для жизни.
15 декабря 2023, 01:39
Мастера из Новосибирска отлили колокол с вензелем семьи Гилевых к 437-летию Тюмени
Мастера из Новосибирска отлили колокол и украсили его орнаментом и гербом семьи Гилевых, чтобы подарить его Тюмени на День города.
30 июля 2023, 02:56
Новосибирцев возмутили жалобы сибирячки на пенсию в 50 тыс. рублей
Читатели НГС удивились рассказу пенсионерки из Тюмени, которая получает пенсию в 51 тыс. рублей, этих денег ей не хватает на комфортную жизнь.
1 февраля 2023, 10:03

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика