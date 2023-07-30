Мастера из Новосибирска отлили колокол с вензелем семьи Гилевых к 437-летию Тюмени

Глава Сибирского центра колокольного искусства, Алексей Талашкин, рассказал в интервью «Вестям Новосибирск», что старинные колокола и храмы в основном сохранились в Москве, а в Новосибирске их очень мало. В 18 веке, из-за нехватки колоколов, сибиряки использовали корабельные якоря вместо них. Мастера планируют создать такой колокол, чтобы изучить его звучание.