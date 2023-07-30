Мастера из Новосибирска отлили колокол с вензелем семьи Гилевых к 437-летию Тюмени

Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
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Мастера из Новосибирска изготовили особый подарок Тюмени на ее День города — они сделали большой колокол. Он украшен орнаментом и гербом семьи Гилевых, которые два века назад занимались созданием колоколов для городов Сибири.
Кроме того, в Тюмень будет отправлено еще 30 колоколов. Их использование позволит провести концерт в стиле исторической реконструкции.
Интересно отметить, что мастерам удалось найти около 100 колоколов, сделанных Гилевыми. Большинство из них было собрано в Новосибирске. Сотрудники центра продолжают поиск и восстановление колоколов, используя осколки в качестве образца.
Глава Сибирского центра колокольного искусства, Алексей Талашкин, рассказал в интервью «Вестям Новосибирск», что старинные колокола и храмы в основном сохранились в Москве, а в Новосибирске их очень мало. В 18 веке, из-за нехватки колоколов, сибиряки использовали корабельные якоря вместо них. Мастера планируют создать такой колокол, чтобы изучить его звучание.