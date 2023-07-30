День Крещения Руси был официально установлен 31 мая 2010 года в качестве памятной даты «важного исторического события, оказавшего значительное влияние на общественное, духовное и культурное развитие народов России и на укрепление российской государственности». В 2008 году, когда РПЦ отмечала 1020-летие со дня крещения, к тогдашнему президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву с предложением об учреждении государственного праздника обратился патриарх Алексий II. Соответствующий законопроект был принят уже в 2010 году, когда предстоятелем Русской православной церкви стал Кирилл.