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День крещения Руси в Новосибирске празднуют с полевой кухней: программа 30 июля 2023

29 июля 2023, 23:55
Фото: Официальный паблик Троице-Владимирского собора «ВКонтакте»
В Новосибирске отпразднуют 1035-летие крещения Руси
30 июля Русская православная церковь почтит память святого равноапостольного князя Владимира и отметит 1035-летний юбилей со дня крещения Руси. О программе праздника, и какие мероприятия необходимо посетить православным верующим в Новосибирске — материал Atas.info.

В 2023 году исполнится 1035 лет со дня крещения Руси князем Владимиром Святым. Русская православная церковь чтит память равноапостольного князя 28 июля (15 июля по старому стилю), этот же день официально считается датой прихода христианской религии в Россию. Стоит отметить, что князь Владимир почитается и католиками, поскольку жил до раскола христианской церкви в 1054 году (Владимир Святой считается официальным покровителем россиян, исповедующих католичество).

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Памятные мероприятия, приуроченные ко дню памяти равноапостольного князя Владимира и Дню Крещения Руси состоятся в Новосибирске 30 июля. Как сообщает пресс-центр городской мэрии, в них примут участие представители правительства Новосибирской области и муниципальной администрации. Торжества возглавит митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

Праздничные мероприятия начнутся с Божественной литургии во Владимирском Храме Троице-Владимирского собора на Филатова, 14а. Богослужение совершат архиереи епархий Новосибирской митрополии. После литургии будет отслужен праздничный молебен и проведен крестный ход к памятнику князю Владимиру.

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Для более светских новосибирцев (или же желающих продолжить празднование) предназначена программа «В дружбе — наша сила!», в которой задействуют творческие коллективы Новосибирска и Новосибирской области. Все желающие могут прийти в Троицкий сквер, где развернут полевую кухню и откроют выставку изделий мастеров народного творчества.

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День Крещения Руси был официально установлен 31 мая 2010 года в качестве памятной даты «важного исторического события, оказавшего значительное влияние на общественное, духовное и культурное развитие народов России и на укрепление российской государственности». В 2008 году, когда РПЦ отмечала 1020-летие со дня крещения, к тогдашнему президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву с предложением об учреждении государственного праздника обратился патриарх Алексий II. Соответствующий законопроект был принят уже в 2010 году, когда предстоятелем Русской православной церкви стал Кирилл.

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