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Звон колоколов в День Крещения Руси 28 июля — в каких храмах Новосибирска

28 июля 2023, 04:39
Фото: atas.info
Колокола прозвенят в полдень

В Новосибирске в День Крещения Руси зазвонят колокола во всех храмах

В Новосибирске 28 июля во всех храмах будет звонить колокола в честь Дня Крещения Руси. Atas.info узнал всю программу праздника.

В пятницу, 28 июля, в Новосибирске и в Новосибирской области состоится особый событийный звон колоколов. Это произойдет во всех храмах Новосибирской епархии и будет посвящено Дню Крещения Руси, который намечен на воскресенье.

Звон колоколов — это традиционная акция под названием «Слава Тебе, Боже!», разрешенная митрополитом Новосибирским и Бердским Никодимом. Она состоится во всех храмах Новосибирской епархии.

Сам День Крещения Руси также будет отмечен Божественной литургией и Крестным ходом к памятнику князя Владимира, который проведут в Троице-Вознесенском соборе Новосибирска.

Полная программа празднования в Новосибирске 30 июля, включая полевую кухню:

В 10.00 состоится богослужение во Владимирском храме Троице-Владимирского собора (ул. Филатова, 14а). По завершении службы будет отслужен праздничный обряд и организовано шествие к памятнику святого князя Владимира.

В 12.00 начнется праздничная программа «В дружбе — наша сила!» в Троицком сквере. В ней примут участие творческие коллективы из региона. Также организуют выставку изделий, созданных мастерами народного творчества. Для посетителей праздника будет доступна полевая кухня.

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