Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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Updated Сегодня, 05:04
В пятницу, 28 июля, в Новосибирске и в Новосибирской области состоится особый событийный звон колоколов. Это произойдет во всех храмах Новосибирской епархии и будет посвящено Дню Крещения Руси, который намечен на воскресенье.
Звон колоколов — это традиционная акция под названием «Слава Тебе, Боже!», разрешенная митрополитом Новосибирским и Бердским Никодимом. Она состоится во всех храмах Новосибирской епархии.
Сам День Крещения Руси также будет отмечен Божественной литургией и Крестным ходом к памятнику князя Владимира, который проведут в Троице-Вознесенском соборе Новосибирска.
В 10.00 состоится богослужение во Владимирском храме Троице-Владимирского собора (ул. Филатова, 14а). По завершении службы будет отслужен праздничный обряд и организовано шествие к памятнику святого князя Владимира.
В 12.00 начнется праздничная программа «В дружбе — наша сила!» в Троицком сквере. В ней примут участие творческие коллективы из региона. Также организуют выставку изделий, созданных мастерами народного творчества. Для посетителей праздника будет доступна полевая кухня.