Posted Сегодня, 21:25
Published Сегодня, 21:25
Modified Сегодня, 21:25
Updated Сегодня, 21:25
Согласно традиции, Курбан-байрам в нынешнем году настанет 27 июня, через семьдесят дней после священного месяца Рамадан и продлится до 1 июля. Вечером верующие должны совершить особый намаз с благодарностью Всевышнему. Также предписывается посетить Мекку, но, если мусульманин не может этого сделать, он должен поститься не менее десяти дней.
Утром верующий должен совершить омовение с благовониями и отправиться в мечеть. Праздничная служба будет посвящена сути Курбан-байрама с рассказом соответствующего сюжета из Корана. Согласно нему, Аллах решил испытать пророка Ибрагима и приказал ему принести в жертву своего сына Исмаила.
Но, когда над мальчиком уже занесли нож, Всевышний приказал ангелу Джабраилу отменить жертвоприношение. Вместо ребенка был умерщвлен баран, что стало символом духовного единения с Богом и признания его величия.
В этот день у мечетей начинается священная торговля баранами. Жертвенное животное не должно видеть ножа, а заклание нужно сделать безболезненно. Большую часть туши необходимо раздать родственникам и нищим.
Верующие новосибирцы могут посетить Соборную мечеть имени Кунта-Хаджи Кишиева, (Мира, 65/4), Историческую мечеть Ихлас (Фрунзе, 1А) и Соборную мечеть на Красина, 58/1. Храмы работают ежедневно до 20.00 (исключение — Соборная мечеть имени Кунта-Хаджи Кишиева, работающая круглосуточно). Часы работы — ежедневно, 10:00–20:00.