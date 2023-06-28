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Курбан-байрам-2023 в Новосибирске: как мусульмане отмечают праздник и адреса мечетей

27 июня 2023, 21:25
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Старейшая мечеть Новосибирска находится рядом с площадью Кондратюка
28 июня для правоверных мусульман Новосибирска наступит один из самых важных праздников ислама — Курбан-байрам. Одним из главных предписаний является посещение мечети. Где верующие новосибирцы могут помолиться и основные правила праздника — в материале Atas.info.

Согласно традиции, Курбан-байрам в нынешнем году настанет 27 июня, через семьдесят дней после священного месяца Рамадан и продлится до 1 июля. Вечером верующие должны совершить особый намаз с благодарностью Всевышнему. Также предписывается посетить Мекку, но, если мусульманин не может этого сделать, он должен поститься не менее десяти дней.

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Утром верующий должен совершить омовение с благовониями и отправиться в мечеть. Праздничная служба будет посвящена сути Курбан-байрама с рассказом соответствующего сюжета из Корана. Согласно нему, Аллах решил испытать пророка Ибрагима и приказал ему принести в жертву своего сына Исмаила.

Но, когда над мальчиком уже занесли нож, Всевышний приказал ангелу Джабраилу отменить жертвоприношение. Вместо ребенка был умерщвлен баран, что стало символом духовного единения с Богом и признания его величия.

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В этот день у мечетей начинается священная торговля баранами. Жертвенное животное не должно видеть ножа, а заклание нужно сделать безболезненно. Большую часть туши необходимо раздать родственникам и нищим.

Верующие новосибирцы могут посетить Соборную мечеть имени Кунта-Хаджи Кишиева, (Мира, 65/4), Историческую мечеть Ихлас (Фрунзе, 1А) и Соборную мечеть на Красина, 58/1. Храмы работают ежедневно до 20.00 (исключение — Соборная мечеть имени Кунта-Хаджи Кишиева, работающая круглосуточно). Часы работы — ежедневно, 10:00–20:00.

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