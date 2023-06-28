Согласно традиции, Курбан-байрам в нынешнем году настанет 27 июня, через семьдесят дней после священного месяца Рамадан и продлится до 1 июля. Вечером верующие должны совершить особый намаз с благодарностью Всевышнему. Также предписывается посетить Мекку, но, если мусульманин не может этого сделать, он должен поститься не менее десяти дней.