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Новый год и начало поста: где мусульманам Новосибирска встретить Навруз и Рамадан

9 марта 2023, 12:46
Фото: Mona Maher / https://commons.wikimedia.org/
Мусульмане Новосибирска готовятся к Наврузу и Рамадану
21 марта 2023 жители Новосибирска, исповедующие ислам, отпразднуют Навруз — исламский Новый Год. После этого у мусульман начнется священный месяц Рамадан. Рассказываем, где принято отмечать праздник Навруз в Новосибирске

Один из любимых праздников мусульман — Навруз - Байрам традиционно приходится на день весеннего равноденствия. Встречу Нового года по восточному календарю организуют в Азербайджанском культурно-досуговом центре QIZ GALASI, «Местной азербайджанской национально-культурной автономии города Новосибирска», «Объединении русско-азербайджанской молодежи» и «Русско-Азербайджанском Доме» с культурно-развлекательными программами. Как сообщил глава азербайджанской диаспоры Новосибирска Расим Бабаев, во время подготовки к празднованию обязательно учтут культурное многообразие чтящих данную традицию.

Однако Навруз-Байрам является в первую очередь семейным праздником, поэтому в этот день принято собираться в кругу родных и близких. Необходимо навести в доме чистоту и порядок, надеть новую одежду, простить все обиды и раздать долги. Одним из главных ритуалов является возжигание свечей по количеству членов семьи для начала новой жизни, при этом они должны потухнуть сами.

На следующий день правоверные мусульмане готовятся к наступлению священного месяца Рамадан. В нынешнем году религиозное событие начнется с вечера 23 марта и завершится праздником разговения Ураза-Байрам в ночь на 21 апреля.

Согласно традиции, верующие не должны есть и пить до захода солнца. Принимать пищу и воду необходимо до первых признаков рассвета и в вечернее время суток. При этом случайное попадание еды и питья в рот(например, вместе с дождем) не считается грехом. Кроме того, мусульманам запрещено курить, нюхать табак и курить кальян, а также провоцировать рвоту.

От соблюдения строгих предписаний освобождаются беременные и кормящие женщины, несовершеннолетние, пожилые и больные (в том числе, и душевно). Также есть и пить в Рамадан могут путники, находящиеся в длительном путешествии. Но они потом обязаны восполнить все пропущенные дни поста.

Правоверные новосибирцы и гости областного центра на период священного месяца могут посетить Соборную мечеть (Красина, 58 / 1), историческую мечеть Ихлас (Фрунзе, 1А) и мечеть имени Кунта-Хаджи Кишиева (Мира, 64/ 3).

Напомним, что 28 июня мусульмане Новосибирска отметят праздник Курбан-Байрам. В рамках религиозного события пройдет распродажа баранов, которых специально вырастят к празднику.

Картинки и открытки с поздравлениями мусульманам на Новруз 21 марта 2022
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