Новый год и начало поста: где мусульманам Новосибирска встретить Навруз и Рамадан

Согласно традиции, верующие не должны есть и пить до захода солнца. Принимать пищу и воду необходимо до первых признаков рассвета и в вечернее время суток. При этом случайное попадание еды и питья в рот(например, вместе с дождем) не считается грехом. Кроме того, мусульманам запрещено курить, нюхать табак и курить кальян, а также провоцировать рвоту.