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Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Глава Духовного управления мусульман в Новосибирске осудил наказание подростка

15 февраля 2023, 13:30
Фото: 2gis.ru
Духовное управление мусульман города Новосибирска и Новосибирской области

Лидер мусульман в Новосибирске осуждает, что подростка заставили встать на колени

Духовный глава мусульманской диаспоры в Новосибирске считает излишне строгим наказание подростка за то, что он прочитал на камеру непристойные стихи об исламе и мусульманах.

Особенно неправильным главе мусульман Новосибирской области Салиму Шакирзянову показалось то, что подростка заставили извиняться на коленях.

«Мусульмане сами не могут встать на колени и заставлять кого-то — тоже не имеют право. На колени можно только перед Всевышним», - так инцидент прокомментировал sib.fm Салим Шакирзянов. С произошедшим разбирается полиция, выясняется, кто именно выложил ролики в соцсети, мать мальчика пока не дает никаких комментариев.

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В комментариях в соцсетях мнения по поводу наказания существенно разошлись. Кто-то считает, что мать "все правильно сделала", вторая половина комментаторов призывает лишить ее родительских прав.

#Дети#Мусульмане#Мусульманство#Новосибирск#Новосибирская область
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