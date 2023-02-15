Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Особенно неправильным главе мусульман Новосибирской области Салиму Шакирзянову показалось то, что подростка заставили извиняться на коленях.
«Мусульмане сами не могут встать на колени и заставлять кого-то — тоже не имеют право. На колени можно только перед Всевышним», - так инцидент прокомментировал sib.fm Салим Шакирзянов. С произошедшим разбирается полиция, выясняется, кто именно выложил ролики в соцсети, мать мальчика пока не дает никаких комментариев.
В комментариях в соцсетях мнения по поводу наказания существенно разошлись. Кто-то считает, что мать "все правильно сделала", вторая половина комментаторов призывает лишить ее родительских прав.