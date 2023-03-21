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Рамадан 2023 — адреса мечетей в Новосибирске, где можно помолиться мусульманину

21 марта 2023, 00:00
Фото: 1MI
Рамадан начнется с заходом солнца 23 марта

Названы адреса мечетей в Новосибирске, где можно помолиться мусульманину в Рамадан

23 апреля 2023 года начинается обязательный мусульманский пост – Рамадан. Atas.info составил список мечетей в Новосибирске, где можно помолиться, а также рассказал, что категорически нельзя делать в священный месяц.

В 2023 году священный месяц Рамадан начинается с заходом солнца 23 марта и заканчивается 21 апреля. Вот список мечетей в Новосибирске, где можно помолиться:

По данным 2ГИС и «Яндекс. Карт», в столице Сибири есть несколько мечетей. Они располагаются по следующим адресам:

  • Соборная мечеть имени Кунта-Хаджи Кишиева, ул. Мира, 65/4, Новосибирск. Часы работы - ежедневно, круглосуточно.
  • Историческая мечеть Ихлас, ул. Фрунзе, 1А, Новосибирск. Часы работы - ежедневно, 10:00–20:00.
  • Соборная мечеть, ул. Красина, 58/1, Новосибирск. Часы работы - ежедневно, 08:00–20:00.
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По традиции, все верующие мусульмане соблюдают в этот месяц определенные правила и не нарушают запреты.

 

Что можно делать в Рамадан 2023?

  • Разрешается принимать душ, купаться, при этом в ваш организм не должна попасть вода;
  • Можно полоскать рот, чистить зубы и промывать нос, но не глотать воду;
  • Можно сдавать кровь;
  • Можно принимать пищу только два раза в день: до рассвета и после заката.

 

Что категорически нельзя делать в Рамадан 2023?

  • Запрещено пить и принимать пищу в светлое время суток до сухура и ифтара;
  • Запрещено курить и пить алкоголь;
  • Запрещена интимная связь;
  • Запрещено переедать;
  • Запрещено случайное попадание жидкости во время омовения через носоглотку.

 

Сухур и Ифтар – отличия в Рамадан 2023⠀⠀

Сухур – это время, когда мусульманин может есть пищу до рассвета – рано утром.

Ифтар – это время после захода солнца. До приема пищи важно поблагодарить Аллаха и прочитать молитву.

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#Рамадан#Вера#Мечеть#Мусульманство#Мусульмане#Общество#Культура#Новосибирск#Россия#Эмилия Губарева
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