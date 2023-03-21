Рамадан 2023 — адреса мечетей в Новосибирске, где можно помолиться мусульманину

Названы адреса мечетей в Новосибирске, где можно помолиться мусульманину в Рамадан

23 апреля 2023 года начинается обязательный мусульманский пост – Рамадан. Atas.info составил список мечетей в Новосибирске, где можно помолиться, а также рассказал, что категорически нельзя делать в священный месяц.

Что можно делать в Рамадан 2023? Что категорически нельзя делать в Рамадан 2023? Сухур и Ифтар – отличия в Рамадан 2023⠀⠀