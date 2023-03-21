Рамадан 2023 — адреса мечетей в Новосибирске, где можно помолиться мусульманину

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В 2023 году священный месяц Рамадан начинается с заходом солнца 23 марта и заканчивается 21 апреля. Вот список мечетей в Новосибирске, где можно помолиться:
По данным 2ГИС и «Яндекс. Карт», в столице Сибири есть несколько мечетей. Они располагаются по следующим адресам:
По традиции, все верующие мусульмане соблюдают в этот месяц определенные правила и не нарушают запреты.
Сухур – это время, когда мусульманин может есть пищу до рассвета – рано утром.
Ифтар – это время после захода солнца. До приема пищи важно поблагодарить Аллаха и прочитать молитву.