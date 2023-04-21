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Мусульмане собрались у мечети в Новосибирске – произошел транспортный коллапс

21 апреля 2023, 04:17
Фото: АСТ-54/ВК
Хаотичная парковка возмутила сибиряков

В Новосибирске произошел транспортный коллапс возле мечети на Красина

Новосибирцы возмутились транспортным коллапсом у мечети в Дзержинском районе Новосибирска, о чем стало известно из ВК-группы АСТ-54.

На улице Красина в Новосибирске возле мечети произошел транспортный коллапс. Люди начали парковать свои автомобили на запрещенных участках даже несмотря на знаки, перекрывая выезды дворов и улиц.

При этом администрация мечети предупредила граждан о большом скоплении прихожан в честь праздника «Ураза – байрам», что вызвало возмущение местных жителей.

Они критикуют бездействие правоохранительных органов, не выписывающих штрафы и не проводящих эвакуацию машин.

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#Эмилия Губарева#Мечеть#Парковка#Транспорт#Город#Общество#Новосибирск#Мусульмане
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