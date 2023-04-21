Мусульмане собрались у мечети в Новосибирске – произошел транспортный коллапс

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
На улице Красина в Новосибирске возле мечети произошел транспортный коллапс. Люди начали парковать свои автомобили на запрещенных участках даже несмотря на знаки, перекрывая выезды дворов и улиц.
При этом администрация мечети предупредила граждан о большом скоплении прихожан в честь праздника «Ураза – байрам», что вызвало возмущение местных жителей.
Они критикуют бездействие правоохранительных органов, не выписывающих штрафы и не проводящих эвакуацию машин.