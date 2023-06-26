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Posted Сегодня, 04:25

Published Сегодня, 04:25

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Updated Сегодня, 04:27

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Как в Новосибирске прошел День города-2023 — лучшие фото и видео праздника

26 июня 2023, 04:25
Фото: t.me/YaguzhinskayaL
Город праздновал свой день рождения сразу на многих площадках
Свое 130-летие Новосибирск отмечал два дня, 24 и 25 июня. Вспоминаем лучшие моменты яркого праздника

Впервые одной из центральных площадок празднования Дня города стал новый парк «Арена» на берегу Оби. Площадка показала себя с самой лучшей стороны. В субботу более 15 тысяч человек побывали на VK-fest.

Благоустройство в парке закончили буквально накануне проведения фестиваляБлагоустройство в парке закончили буквально накануне проведения фестиваля
Благоустройство в парке закончили буквально накануне проведения фестиваля
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

Площадь Ленина традиционно стала центром всех праздничныых мероприятий. В субботу там официально открыл празднование Дня города плац-парад духовых орестров.

10 духовых оркестров радовали горожан музыкой в течение выходных10 духовых оркестров радовали горожан музыкой в течение выходных
10 духовых оркестров радовали горожан музыкой в течение выходных
Фото: t.me/tereshkovaave

Кондитеры создали огромный торт весом более тысячи килограммов. лакомство занесли в книгу рекордов. Некоторые гости праздника тепеливо ждали несколько часов, пока начнуть раздавать лакомство — по одному кусочку в руки.

Торт выполнили в виде числа 130 - столько лет исполнилось НовосибирскуТорт выполнили в виде числа 130 - столько лет исполнилось Новосибирску
Не все оказались в восторге после дегустации - говорят. сухой бисквит и очень много кремаНе все оказались в восторге после дегустации - говорят. сухой бисквит и очень много крема
Торт выполнили в виде числа 130 - столько лет исполнилось Новосибирску
Фото: t.me/nsk54_official

Самая эффектная площадка — фестиваль цветов на улице Ленина, которую по случаю праздника снова сделали пешеходной. По нашему мнению, пусть бы она и оставалась такой локацией всегда.

По задумке устроителей, фестиваль показывает 4 времени года языком цветовПо задумке устроителей, фестиваль показывает 4 времени года языком цветов
По задумке устроителей, фестиваль показывает 4 времени года языком цветовПо задумке устроителей, фестиваль показывает 4 времени года языком цветов
По задумке устроителей, фестиваль показывает 4 времени года языком цветовПо задумке устроителей, фестиваль показывает 4 времени года языком цветов
По задумке устроителей, фестиваль показывает 4 времени года языком цветовПо задумке устроителей, фестиваль показывает 4 времени года языком цветов
По задумке устроителей, фестиваль показывает 4 времени года языком цветов
Фото: Полина Симакова / atas.info

На площадке около ГПНТБ работала выставка достижений новосибирского хозяйства. Наиболее эффектной ее частью стала коллекция образов исторических эпох жителей Новосибирска и демонстрация одежды современных дизайнеров.

История и соврееменность городского костюма сошлись на площадке в Октябрьском районеИстория и соврееменность городского костюма сошлись на площадке в Октябрьском районе
История и соврееменность городского костюма сошлись на площадке в Октябрьском районеИстория и соврееменность городского костюма сошлись на площадке в Октябрьском районе
История и соврееменность городского костюма сошлись на площадке в Октябрьском районеИстория и соврееменность городского костюма сошлись на площадке в Октябрьском районе
История и соврееменность городского костюма сошлись на площадке в Октябрьском районе
Фото: t.me/nsk54_official

Утро воскресенья началось с зарядки с чемпионами на Михайловской набережной. На разминку по Обьи приплыли 130 сап-серферов.

Рано утром на набережную пришло очень много горожан
Видео: t.me/alokot

А позже здесь же, на набережной, поставили мировой рекорд по приготовлению биточков из щуки. В приготовлении 1130 котлеток приняли участие более 60 поваров. Они использовали около 300 кг рыбы, сливки и масло новосибирских производителей.

В отличие от рекордного торта, биточки нашим корреспондентам понравилисьВ отличие от рекордного торта, биточки нашим корреспондентам понравились
В отличие от рекордного торта, биточки нашим корреспондентам понравилисьВ отличие от рекордного торта, биточки нашим корреспондентам понравились
В отличие от рекордного торта, биточки нашим корреспондентам понравилисьВ отличие от рекордного торта, биточки нашим корреспондентам понравились
В отличие от рекордного торта, биточки нашим корреспондентам понравились
Фото: Полина Симакова / atas.info

На площади Ленина более 1130 жителей города стали участниками городского сводного хора города Новосибирска.

Вместе с новосибирцами спела и вице-мэр Анна Терешкова
Видео: t.me/tereshkovaave
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