Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Впервые одной из центральных площадок празднования Дня города стал новый парк «Арена» на берегу Оби. Площадка показала себя с самой лучшей стороны. В субботу более 15 тысяч человек побывали на VK-fest.
Площадь Ленина традиционно стала центром всех праздничныых мероприятий. В субботу там официально открыл празднование Дня города плац-парад духовых орестров.
Кондитеры создали огромный торт весом более тысячи килограммов. лакомство занесли в книгу рекордов. Некоторые гости праздника тепеливо ждали несколько часов, пока начнуть раздавать лакомство — по одному кусочку в руки.
Самая эффектная площадка — фестиваль цветов на улице Ленина, которую по случаю праздника снова сделали пешеходной. По нашему мнению, пусть бы она и оставалась такой локацией всегда.
На площадке около ГПНТБ работала выставка достижений новосибирского хозяйства. Наиболее эффектной ее частью стала коллекция образов исторических эпох жителей Новосибирска и демонстрация одежды современных дизайнеров.
Утро воскресенья началось с зарядки с чемпионами на Михайловской набережной. На разминку по Обьи приплыли 130 сап-серферов.
А позже здесь же, на набережной, поставили мировой рекорд по приготовлению биточков из щуки. В приготовлении 1130 котлеток приняли участие более 60 поваров. Они использовали около 300 кг рыбы, сливки и масло новосибирских производителей.
На площади Ленина более 1130 жителей города стали участниками городского сводного хора города Новосибирска.