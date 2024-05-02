Коты спасли новосибирца от гибели в кипятке

Горячая вода нанесла ущерб имуществу, но мужчина рад, что не пострадал сам. Александр вспоминает, что весной в подобной ситуации оказался его сосед. Ему тогда повезло меньше, он обварил ноги и проходил длительное лечение в ожоговом центре.