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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Коты спасли новосибирца от гибели в кипятке

Коты спасли новосибирца от гибели в кипятке

2 мая 2024, 09:38
Фото: предоставлено владельцем
Ночью 2 мая хозяина квартиры в доме на улице Виктора Шевелева в Кировском районе атаковали коты. Белка и Шон царапали мужчину и мяукали, рассказал сам владелец животных.

Когда Александр проснулся, то понял, что его питомцы бьют тревогу: лопнула труба горячего водоснабжения, и из ванной бил фонтан кипятка. Мужчина отключил электроприборы и выбрался на балкон, откуда позвонил диспетчеру. Воду перекрыли.

Утром собственник подсчитал ущерб. В его квартире нужно снова проводить ремонт, пострадала мебель, личные вещи, сломались два холодильника, стиральная машина, другие электроприборы.

Горячая вода нанесла ущерб имуществу, но мужчина рад, что не пострадал сам. Александр вспоминает, что весной в подобной ситуации оказался его сосед. Ему тогда повезло меньше, он обварил ноги и проходил длительное лечение в ожоговом центре.

По словам жильцов дома на улице Виктора Шевелева, 18 такие случаи — вовсе не редкость. В доме регулярно прорывает трубы. Ранее жители писали жалобы в инстанции, в ответ управляющая компания заменила стояки в четырех квартирах, дальше дело не пошло, пишет Infopro54.

По свежему инциденту прокуратура начала проверку.

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