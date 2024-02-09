Новосибирцам предлагают подискутировать о влиянии погоды на развитие Сибири

Напомним, что Новосибирская митрополия высказалась о возможном названии территории между Вознесенским собором и цирком.

Мероприятие состоится 11 февраля на Депутатской, 46 (Коворкинг «Практик») с 16.00 до 19.00.

Новосибирцам предложили выбрать название площади перед цирком из одного варианта

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