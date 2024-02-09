Новосибирцам предлагают подискутировать о влиянии погоды на развитие Сибири

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Участникам встречи предлагаются весьма необычные темы для обсуждения
«Обсудим следующие темы:
— Что мы знаем об истории Сибири?
— Как погодные условия влияют на политическую активность?
— Как массовые ссылки в Сибирь повлияли на ее развитие?
— Какие низовые инициативы появились в Сибири и какие из них существуют здесь до сих пор?
Все как всегда: наши дискуссии построены максимально горизонтально. У нас нет спикеров, пространство для разговора полностью задается всеми участниками», — сообщается в Telegram-канале «Пространство Политика |НСК».
Мероприятие состоится 11 февраля на Депутатской, 46 (Коворкинг «Практик») с 16.00 до 19.00.
Напомним, что Новосибирская митрополия высказалась о возможном названии территории между Вознесенским собором и цирком.