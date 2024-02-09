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Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Одной из тем дискуссии станет взаимосвязь погоды и политики

Новосибирцам предлагают подискутировать о влиянии погоды на развитие Сибири

9 февраля 2024, 11:48
Фото: 1MI
Одной из тем дискуссии станет взаимосвязь погоды и политики

В Новосибирске состоятся публичные обсуждения «Говорим о Сибири»

В Новосибирске состоится публичная дискуссия «Говорим о Сибири». Ее участники в режиме «свободного микрофона» обсудят историю и особенности общественно-политического развития Сибирского региона.

Участникам встречи предлагаются весьма необычные темы для обсуждения

«Обсудим следующие темы:
— Что мы знаем об истории Сибири?
— Как погодные условия влияют на политическую активность?
— Как массовые ссылки в Сибирь повлияли на ее развитие?
— Какие низовые инициативы появились в Сибири и какие из них существуют здесь до сих пор?
Все как всегда: наши дискуссии построены максимально горизонтально. У нас нет спикеров, пространство для разговора полностью задается всеми участниками», — сообщается в Telegram-канале «Пространство Политика |НСК».

Мероприятие состоится 11 февраля на Депутатской, 46 (Коворкинг «Практик») с 16.00 до 19.00.

Напомним, что Новосибирская митрополия высказалась о возможном названии территории между Вознесенским собором и цирком.

Новосибирцам предложили выбрать название площади перед цирком из одного варианта
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Обсуждение#Встреча#Александр Ляхов#Дискуссия
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