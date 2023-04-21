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Жители Новосибирска выступили против стелы на Бердском шоссе

21 апреля 2023, 06:59
Фото: мэрия Новосибирска
Новосибирцы не поддержали стелу на въезде с Академгородка
Проект установки приветственной стелы «Новосибирск» на въезде с Академгородка не получил поддержку большинства горожан. Об этом говорят итоги общественного обсуждения.

Общественное обсуждение было проведено с 29 марта по 11 апреля 2023 года, в ходе которого администрация Советского района выступила инициатором. Предложенная конструкция размером 4x9 метров должна была быть расположена на Бердском шоссе недалеко от пересечения с Морским проспектом и включать логотип Советского района.

Однако из 14 мнений новосибирцев, составленных в отчете об общественных обсуждениях и направленных на рассмотрение в художественный совет города, 11 оказались против этой инициативы, а только трое поддержали ее.

Напомним, в марте текущего года, на пересечении Гусинобродского шоссе и улицы Зеленодолинской, уже была установлена другая въездная стела с вертикальной надписью «Новосибирск», венчающейся гербом города, крыльями, обозначающими Октябрьский и Дзержинский районы, а также символами каждого из этих районов: самолетом и книгой соответственно.

Эту конструкцию высотой около 10 метров установила администрация Дзержинского района после одобрения художественным советом мэрии Новосибирска.

Стела с крыльями появилась на въезде в Новосибирск со стороны Кузбасса
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#Стела#Обсуждение#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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