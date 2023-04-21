Жители Новосибирска выступили против стелы на Бердском шоссе

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Общественное обсуждение было проведено с 29 марта по 11 апреля 2023 года, в ходе которого администрация Советского района выступила инициатором. Предложенная конструкция размером 4x9 метров должна была быть расположена на Бердском шоссе недалеко от пересечения с Морским проспектом и включать логотип Советского района.
Однако из 14 мнений новосибирцев, составленных в отчете об общественных обсуждениях и направленных на рассмотрение в художественный совет города, 11 оказались против этой инициативы, а только трое поддержали ее.
Напомним, в марте текущего года, на пересечении Гусинобродского шоссе и улицы Зеленодолинской, уже была установлена другая въездная стела с вертикальной надписью «Новосибирск», венчающейся гербом города, крыльями, обозначающими Октябрьский и Дзержинский районы, а также символами каждого из этих районов: самолетом и книгой соответственно.
Эту конструкцию высотой около 10 метров установила администрация Дзержинского района после одобрения художественным советом мэрии Новосибирска.