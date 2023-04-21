Жители Новосибирска выступили против стелы на Бердском шоссе

Напомним, в марте текущего года, на пересечении Гусинобродского шоссе и улицы Зеленодолинской, уже была установлена другая въездная стела с вертикальной надписью «Новосибирск», венчающейся гербом города, крыльями, обозначающими Октябрьский и Дзержинский районы, а также символами каждого из этих районов: самолетом и книгой соответственно.