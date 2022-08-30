Сам инцидент произошел в доме №28 по улице Тюленина. По словам свидетелей конфликта, между семейной парой произошел скандал. В ходе ссоры, девушка и парень начали кидаться мебелью из окна. К слову, живут они на 24 этаже.
Так, выброшенное кресло упало прямо на припаркованные у дома автомобили. Пострадали Renault Logan (выбито стекло) и Kia (помята дверь).
После произошедшего, девушка, которая выбросила это кресло, не стала отрицать свою вину. Она спокойно вышла договориться с автовладельцами о возмещении ущерба.
Напомним, ранее пенсионерку убило креслом, которое выпало с 7-го этажа в центре Новосибирска. Женщина в этот момент только вышла из подъезда выгуливать собаку. Пострадавшая скончалась на месте.
Тогда правоохранители арестовали 19-летнего студента из Казахстана, а также его 23-летнюю подругу из Омска 3 марта. Молодой человек на суде расплакался и открыто заявил, что сожалеет о трагедии и смерти невиновного человека.