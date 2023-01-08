В Новосибирске девушка выпала из окна дома на улице Военной

Местные жители предположили, что молодая сибирячка разбилась при падении из окна дома ночью. Но никто ничего подозрительно не видел и не слышал.
«На ней был пуховик, что странно. Она могла выпасть на улицу из окна, установленного в подъезде. Может она и живет в какой-то из квартир, но ей здесь не знают», - рассказала Atas.info жительница дома на Военной, 16.
Погибшую девушку осмотрели медики и констатировали смерть. По их данным, она наступила около 2 часов ночи.
Тело передали полиции. Сейчас они расследуют обстоятельства произошедшего.