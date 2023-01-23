Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
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Updated Сегодня, 05:08
Новосибирец бесследно исчез 21 января. Его поисками занимался отряд «Лиза Алерт». В понедельник, 23 января стало известно, что было найдено тело 51-летнего пропавшего мужчины.
«Найден при непосредственном участии отряда, погиб. Поисковый отряд выражает соболезнования родным и близким», — рассказали волонтеры.
Напомним, что пропавшего звали Александр Калмыков. О его пропаже сообщила жена. Ее супруг уехал на автомобиле «Лада Веста» коричневого цвета от дома по ул. Тюленина 21 и не вернулся.
При каких обстоятельствах умер мужчина – не уточняется, также как и о его местонахождении.
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