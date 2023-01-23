Напомним, что пропавшего звали Александр Калмыков. О его пропаже сообщила жена. Ее супруг уехал на автомобиле «Лада Веста» коричневого цвета от дома по ул. Тюленина 21 и не вернулся.

При каких обстоятельствах умер мужчина – не уточняется, также как и о его местонахождении.