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Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

В Новосибирске нашли погибшим пропавшего 51-летнего таксиста

Сегодня, 05:06
Фото: 1MI
Мужчина работал таксистом
В Новосибирске нашли тело пропавшего мужчины, который работал водителем такси.

Новосибирец бесследно исчез 21 января. Его поисками занимался отряд «Лиза Алерт». В понедельник, 23 января стало известно, что было найдено тело 51-летнего пропавшего мужчины.

«Найден при непосредственном участии отряда, погиб. Поисковый отряд выражает соболезнования родным и близким», — рассказали волонтеры.

Напомним, что пропавшего звали Александр Калмыков. О его пропаже сообщила жена. Ее супруг уехал на автомобиле «Лада Веста» коричневого цвета от дома по ул. Тюленина 21 и не вернулся.
При каких обстоятельствах умер мужчина – не уточняется, также как и о его местонахождении.

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#Эмилия Губарева#Погиб#Криминал#Новосибирск
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