Начался суд по делу убийства 84-летней учительницы в Новосибирской области

Согласно следствию, молодой человек проник в дом жертвы ночью 9-го марта 2023 года. Учительница услышала шум и была атакована ножом, после чего тело скрыли в надворной постройке. Подозреваемый украл различные вещи, включая колонки, веб-камеру, мышь, деньги и ноутбук. Ранее он уже крал ноутбук у этой же учительницы, но вернул его и получил условный срок.