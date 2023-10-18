atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

Парня начали судить

Начался суд по делу убийства 84-летней учительницы в Новосибирской области

18 октября 2023, 04:52
Фото: 1MI
Парня начали судить
В Новосибирской области началось судебное разбирательство по делу 18-летнего Станислава Валькова, который подозревается в убийстве 84-летней педагога Валентины Перковой.

Согласно следствию, молодой человек проник в дом жертвы ночью 9-го марта 2023 года. Учительница услышала шум и была атакована ножом, после чего тело скрыли в надворной постройке. Подозреваемый украл различные вещи, включая колонки, веб-камеру, мышь, деньги и ноутбук. Ранее он уже крал ноутбук у этой же учительницы, но вернул его и получил условный срок.

Труп педагога был обнаружен родственниками, а Валькова задержали. Он полностью признал свою вину во время допросов и не отрицал ее на суде. Ему грозит длительное лишение свободы, вплоть до пожизненного заключения.

Также Валькова обвиняют в ограблении автомобиля его дяди, который сейчас находится в тюрьме. Из машины подозреваемый похитил зеркало, телефон и флешку. Однако в суде родственник выразил свое понимание и отсутствие претензий к обвиняемому, так как ущерб был компенсирован его матерью.

На следующем заседании будут вызывать свидетелей и потерпевших по делу об убийстве учительницы. Вальков заявил, что даст свои показания в конце процесса, пишет КП-Новосибирск.

Педофил, убивший школьницу 20 лет назад, вышел на свободу под Новосибирском
Узнать подробнее
Читайте также:
Хозяин убил пса Байкала после его кастрации в приюте под НовосибирскомСестра убила табуреткой 11-летнюю девочку в детдоме Тогучина под НовосибирскомСирийский «зайчик из Тиндера» мог убить новосибирскую феминистку: кто еще ей угрожалВ Новосибирской области лесоруб с бензопилой убил умственно отсталого ребенка
#Общество#Криминал#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Убийство#Эмилия Губарева
Подпишитесь
«Давайте прекратим пинг-понг»: Диана Арбенина ответила новосибирским хейтерам
Вчера, 06:35
«Неприятно удивлена»: новосибирцы недовольны резким повышением транспортного налога
Вчера, 08:48
Когда менять летние шины на зимние в Новосибирске — ответ эксперта
Вчера, 02:49
Объявлены даты осенних каникул-2023 в школах Новосибирска
Вчера, 11:42
Снесут 16 домов на Расточке по плану реновации: адреса назвали в мэрии Новосибирска
Вчера, 03:09
Многодетные новосибирцы просят Путина изменить место строительства мусорного полигона
Сегодня, 05:12