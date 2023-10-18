Начался суд по делу убийства 84-летней учительницы в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
Согласно следствию, молодой человек проник в дом жертвы ночью 9-го марта 2023 года. Учительница услышала шум и была атакована ножом, после чего тело скрыли в надворной постройке. Подозреваемый украл различные вещи, включая колонки, веб-камеру, мышь, деньги и ноутбук. Ранее он уже крал ноутбук у этой же учительницы, но вернул его и получил условный срок.
Труп педагога был обнаружен родственниками, а Валькова задержали. Он полностью признал свою вину во время допросов и не отрицал ее на суде. Ему грозит длительное лишение свободы, вплоть до пожизненного заключения.
Также Валькова обвиняют в ограблении автомобиля его дяди, который сейчас находится в тюрьме. Из машины подозреваемый похитил зеркало, телефон и флешку. Однако в суде родственник выразил свое понимание и отсутствие претензий к обвиняемому, так как ущерб был компенсирован его матерью.
На следующем заседании будут вызывать свидетелей и потерпевших по делу об убийстве учительницы. Вальков заявил, что даст свои показания в конце процесса, пишет КП-Новосибирск.