atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Мужчину сгубила страсть к кофе

Любовь к кофе довела барабинца до строгого режима

27 сентября 2023, 11:04
Фото: 1MI
Мужчину сгубила страсть к кофе
В Барабинске за серию краж осудили местного жителя. При этом воришка отличался редкостной любовью к кофе.
«Назначая осужденному наказание по совокупности преступлений на срок 1 год 9 месяцев в виде лишения свободы в исправительной колонии строго режима, суд признал ряд смягчающих наказание Евгению Д. обстоятельств, в том числе признание вины, явки с повинной по каждому эпизоду, а также учел, что в действиях Евгения Д. имеется рецидив преступлений», — цитирует VN.ru пресс-службу Барабинского районного суда.
Новосибирец украл Hyundai для покупки лекарств больной матери
Узнать подробнее

До строгого режима Евгений дошел благодаря страстной любви к кофе. С начала 2021 года мужчина был уличен в четырех кражах из магазинов «Мария-Ра» и «Магнит». В общей сложносьти было похищено десять банок с кофе, позже к этому добавились и две бутылки коньяка. Ущерб составил 2300 рублей.

При этом барабинец уже уплатил штраф, но это его не остановило. В ходе судебного процесса обвиняемый вдруг вспомнил о малолетних детях, которые якобы нуждаются в отце. Но это ему не помогло, так как Евгений формально не признан отцом и никогда не интересовался малышами. Свою лепту внесло и нарушение испытательного срока по предыдущим кражам.

Бомж из Новосибирской области украл в храмах сейф с деньгами и вещи прихожан
Узнать подробнее
Читайте также:
В Карасуке вор позарился на электрогитару
#Новосибирск#Суд#Кража#Барабинск#Воровство#Вор#Александр Ляхов
Подпишитесь
Рейтинг самых богатых директоров детских садов Новосибирска ко Дню воспитателя-2023
Сегодня, 02:00
Почувствовали даже в Новосибирске: 20 лет назад произошло Чуйское землетрясение
Сегодня, 00:48
Где дали отопление 27 сентября в Новосибирске: районы, улицы и график подключения
Сегодня, 00:08
Ведущий программы «Поедем, поедим!» Джон Уоррен прогулялся по рынку в Новосибирске
Сегодня, 02:55
Тараканы и мошенники: какой рынок оказался самым худшим в Новосибирске по версии 2ГИС
Сегодня, 01:34
Сирийский «зайчик из Тиндера» мог убить новосибирскую феминистку: кто еще ей угрожал
Вчера, 09:37