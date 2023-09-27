Любовь к кофе довела барабинца до строгого режима

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
«Назначая осужденному наказание по совокупности преступлений на срок 1 год 9 месяцев в виде лишения свободы в исправительной колонии строго режима, суд признал ряд смягчающих наказание Евгению Д. обстоятельств, в том числе признание вины, явки с повинной по каждому эпизоду, а также учел, что в действиях Евгения Д. имеется рецидив преступлений», — цитирует VN.ru пресс-службу Барабинского районного суда.
До строгого режима Евгений дошел благодаря страстной любви к кофе. С начала 2021 года мужчина был уличен в четырех кражах из магазинов «Мария-Ра» и «Магнит». В общей сложносьти было похищено десять банок с кофе, позже к этому добавились и две бутылки коньяка. Ущерб составил 2300 рублей.
При этом барабинец уже уплатил штраф, но это его не остановило. В ходе судебного процесса обвиняемый вдруг вспомнил о малолетних детях, которые якобы нуждаются в отце. Но это ему не помогло, так как Евгений формально не признан отцом и никогда не интересовался малышами. Свою лепту внесло и нарушение испытательного срока по предыдущим кражам.