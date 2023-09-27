Любовь к кофе довела барабинца до строгого режима

При этом барабинец уже уплатил штраф, но это его не остановило. В ходе судебного процесса обвиняемый вдруг вспомнил о малолетних детях, которые якобы нуждаются в отце. Но это ему не помогло, так как Евгений формально не признан отцом и никогда не интересовался малышами. Свою лепту внесло и нарушение испытательного срока по предыдущим кражам.