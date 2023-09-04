Новосибирец украл Hyundai для покупки лекарств больной матери

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Как сообщает Сиб.фм, Михаил Чеботько вышел на свободу 17 февраля прошлого года, где отбывал наказание по десяти эпизодам угона автомобилей. Также он был обязан вернуть владельцам свыше 2 миллионов рублей компенсации. Однако вскоре сибиряк принялся за старое.
В декабре прошлого года мужчина взял у матери Volvo XC90 и отправился колесить по городу. Приметив на автостоянке синий Hyundai Solaris, Михаил отключил сигнализацию при помощи специального устройства и угнал машину в направлении Академгородка. По пути туда он умудрился врезаться в бетонный блок.
В СНТ «Сибирский Мичуринец» новосибирец поменял госномера, а спустя пару дней решил оставить автомобиль на стоянке в районе улицы Российской. Однако за ним уже следили правоохранители и однажды вечером задержали угонщика.
Во время следствия и на суде Михаил Чеботько признал вину и заявил, что якобы хотел вернуть автомобиль хозяину за вознаграждение. Эти деньги и подобная «работа» были нужны ему для покупки лекарств тяжелобольной матери. Женщина поддержала сына, предоставив медицинские документы с суровым диагнозом.
Однако это не помогло. По решению суда «благородный» автоугонщик проведет 2,5 года в колонии строгого режима.