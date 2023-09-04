Новосибирец украл Hyundai для покупки лекарств больной матери

В декабре прошлого года мужчина взял у матери Volvo XC90 и отправился колесить по городу. Приметив на автостоянке синий Hyundai Solaris, Михаил отключил сигнализацию при помощи специального устройства и угнал машину в направлении Академгородка. По пути туда он умудрился врезаться в бетонный блок.