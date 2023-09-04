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Сибиряк заявил о желании помочь больной матери

Новосибирец украл Hyundai для покупки лекарств больной матери

4 сентября 2023, 09:47
Фото: 1MI
Сибиряк заявил о желании помочь больной матери
В Новосибирске осудили автоугонщика-рецидивиста за кражу иномарки. Мужчина оправдывал преступление необходимостью помочь матери купить лекарства.

Как сообщает Сиб.фм, Михаил Чеботько вышел на свободу 17 февраля прошлого года, где отбывал наказание по десяти эпизодам угона автомобилей. Также он был обязан вернуть владельцам свыше 2 миллионов рублей компенсации. Однако вскоре сибиряк принялся за старое.

В декабре прошлого года мужчина взял у матери Volvo XC90 и отправился колесить по городу. Приметив на автостоянке синий Hyundai Solaris, Михаил отключил сигнализацию при помощи специального устройства и угнал машину в направлении Академгородка. По пути туда он умудрился врезаться в бетонный блок.

В СНТ «Сибирский Мичуринец» новосибирец поменял госномера, а спустя пару дней решил оставить автомобиль на стоянке в районе улицы Российской. Однако за ним уже следили правоохранители и однажды вечером задержали угонщика.

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Во время следствия и на суде Михаил Чеботько признал вину и заявил, что якобы хотел вернуть автомобиль хозяину за вознаграждение. Эти деньги и подобная «работа» были нужны ему для покупки лекарств тяжелобольной матери. Женщина поддержала сына, предоставив медицинские документы с суровым диагнозом.

Однако это не помогло. По решению суда «благородный» автоугонщик проведет 2,5 года в колонии строгого режима.

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#Происшествия#Новосибирск#Суд#Приговор#Угонщик#Александр Ляхов#Угон автомобилей
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