В Новосибирске иностранец мог поджечь гараж с элитными иномарками — дело в суде

Posted Сегодня, 02:01
Published Сегодня, 02:01
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Updated Сегодня, 02:05
В прокуратуре Новосибирской области утвердили обвинительное заключение в отношении 34-летнего иностранного гражданина. Ему предъявлены обвинения в совершении кражи и повреждении чужого имущества.
Согласно следствию, обвиняемый работал без официального договора разнорабочим в частном доме, расположенном в дачном товариществе в Заельцовском районе Новосибирска.
9 февраля 2023 года обвиняемый, недовольный условиями работы и размером оплаты, решил отомстить потерпевшему, поджигая его имущество. Он приготовил маску и перчатки, а также взял пульт управления для ворот гаражей, так как имел доступ к этим помещениям.
Обвиняемый взял канистру с бензином, подошел к гаражным воротам первого этажа дома, с помощью пульта открыл гараж. Внутри было десять автомобилей. Он полил один из автомобилей бензином и поджег его.
Из-за возгорания одного автомобиля загорелись еще девять, а также повредились материалы отделки гаража и технические коммуникации дома. В результате преступных действий обвиняемого было повреждено и уничтожено имущество на общую сумму 123 млн рублей.
Кроме того, обвиняемый похитил велосипед из гаража и на нем скрылся с места преступления. Уголовное дело направлено в Заельцовский районный суд для рассмотрения на самом деле.