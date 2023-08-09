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В Новосибирске иностранец мог поджечь гараж с элитными иномарками — дело в суде

9 августа 2023, 02:01
Фото: Midjourney
Иностранец мог поджечь иномарки

В Новосибирске передали в суд дело поджигателя элитных иномарок на 123 млн рублей

Ущерб — 123 миллионов рублей: в Новосибирске уголовное дело подозреваемого в поджоге коллекции элитных машин направили в суд.

В прокуратуре Новосибирской области утвердили обвинительное заключение в отношении 34-летнего иностранного гражданина. Ему предъявлены обвинения в совершении кражи и повреждении чужого имущества.

Согласно следствию, обвиняемый работал без официального договора разнорабочим в частном доме, расположенном в дачном товариществе в Заельцовском районе Новосибирска.

9 февраля 2023 года обвиняемый, недовольный условиями работы и размером оплаты, решил отомстить потерпевшему, поджигая его имущество. Он приготовил маску и перчатки, а также взял пульт управления для ворот гаражей, так как имел доступ к этим помещениям.

Обвиняемый взял канистру с бензином, подошел к гаражным воротам первого этажа дома, с помощью пульта открыл гараж. Внутри было десять автомобилей. Он полил один из автомобилей бензином и поджег его.

Из-за возгорания одного автомобиля загорелись еще девять, а также повредились материалы отделки гаража и технические коммуникации дома. В результате преступных действий обвиняемого было повреждено и уничтожено имущество на общую сумму 123 млн рублей.

Кроме того, обвиняемый похитил велосипед из гаража и на нем скрылся с места преступления. Уголовное дело направлено в Заельцовский районный суд для рассмотрения на самом деле.

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