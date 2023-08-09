В Новосибирске иностранец мог поджечь гараж с элитными иномарками — дело в суде

9 февраля 2023 года обвиняемый, недовольный условиями работы и размером оплаты, решил отомстить потерпевшему, поджигая его имущество. Он приготовил маску и перчатки, а также взял пульт управления для ворот гаражей, так как имел доступ к этим помещениям.