Поджигателя приюта «Сибирский алабай» отправили в психбольницу в Новосибирске

Напомним, что пожар в приюте на улице 2-й Светлановской произошел в феврале 2022 года – там погибли четыре собаки. Причину пожара долго искать не пришлось – в поджоге сознался один из работников. Он мог это сделать из-за обиды на коллег, которые часто над ним подшучивали, а c руководством он был в ссоре.
Адвокат Сергей Егоров в группе юридического центра в «ВК» сообщил, что поджигателя судили за уничтожение чужого имущества и жестокое обращение с животными. Психиатрическая экспертиза установила, что подсудимый невменяемый из-за злоупотребления алкоголем.
Стоит отметить, что до дня судебного заседания обвиняемый находился под стражей.