Поджигателя приюта «Сибирский алабай» отправили в психбольницу в Новосибирске

Напомним, что пожар в приюте на улице 2-й Светлановской произошел в феврале 2022 года – там погибли четыре собаки. Причину пожара долго искать не пришлось – в поджоге сознался один из работников. Он мог это сделать из-за обиды на коллег, которые часто над ним подшучивали, а c руководством он был в ссоре.