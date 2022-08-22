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Поджигателя приюта «Сибирский алабай» отправили в психбольницу в Новосибирске

Сегодня, 15:25
Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Жителя Новосибирска, который поджег приют «Сибирский алабай», отправили на принудительное лечение в психиатрический стационар. Информацию предоставили в Заельцовском районном суде.

Напомним, что пожар в приюте на улице 2-й Светлановской произошел в феврале 2022 года – там погибли четыре собаки. Причину пожара долго искать не пришлось – в поджоге сознался один из работников. Он мог это сделать из-за обиды на коллег, которые часто над ним подшучивали, а c руководством он был в ссоре. 

Адвокат Сергей Егоров в группе юридического центра в «ВК» сообщил, что поджигателя судили за уничтожение чужого имущества и жестокое обращение с животными. Психиатрическая экспертиза установила, что подсудимый невменяемый из-за злоупотребления алкоголем. 

Стоит отметить, что до дня судебного заседания обвиняемый находился под стражей. 

#Александр Кондратьев#Криминал#Новосибирск#Суд
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