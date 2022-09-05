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В Новосибирске осудили поджигателя машин и кофеен - совладельца Traveler’s Coffee

Сегодня, 17:42
Фото: 1MI

Совладельца Traveler’s Coffee осудили за взятку полицейскому в Новосибирске

Дзержинский райсуд Новосибирска вынес приговор совладельцу Traveler’s Coffee Анвару Пириеву. Его обвинили в даче взятке полицейскому за сбор информации о конкурентах.
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Суд

Бизнесмен, как известно, заплатил сотруднику МВД наличными 321 тысячу рублей и иномаркой стоимостью 800 000 за организацию прослушки и сбор информации на конкурентов. До этого Анвар привлекался за поджоги. 

Приговор полицейскому зачитали ещё в начале 2021 года. Он частично признался в содеянном и получил условный срок. А вот Пириеву придется отбывать наказание в колонии.

«Приговором суда Пириеву Анвар Али оглы назначено 7,7 лет лишения свободы. Также штраф в размере 3 210 000 рублей от суммы взятки», - отмечено в картотеке Дзержинского районного суда.

В Управлении судебного департамента отметили, что приговор еще можно обжаловать. Этим обещали заняться адвокаты предпринимателя.

#Алина Шефер#Суд#Криминал#Новосибирск
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