В Новосибирске осудили поджигателя машин и кофеен - совладельца Traveler’s Coffee

Бизнесмен, как известно, заплатил сотруднику МВД наличными 321 тысячу рублей и иномаркой стоимостью 800 000 за организацию прослушки и сбор информации на конкурентов. До этого Анвар привлекался за поджоги.
Приговор полицейскому зачитали ещё в начале 2021 года. Он частично признался в содеянном и получил условный срок. А вот Пириеву придется отбывать наказание в колонии.
«Приговором суда Пириеву Анвар Али оглы назначено 7,7 лет лишения свободы. Также штраф в размере 3 210 000 рублей от суммы взятки», - отмечено в картотеке Дзержинского районного суда.
В Управлении судебного департамента отметили, что приговор еще можно обжаловать. Этим обещали заняться адвокаты предпринимателя.