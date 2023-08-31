Бомж из Новосибирской области украл в храмах сейф с деньгами и вещи прихожан

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
В Колыванском районе прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении мужчины, который не имеет постоянного места жительства. Ему предъявлены обвинения в краже.
По версии следствия, ранее судимый мужчина в апреле 2023 года похитил сейф с деньгами и серебряные изделия из храма в селе Скала Колыванского района, а также куртку и сумку у прихожанки храма на территории Октябрьского района города Новосибирска.
Ущерб от этих краж превысил 80 тысяч рублей. Подозреваемый был задержан полицией в Красноярском крае и теперь его дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.