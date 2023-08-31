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Несколько краж совершил нвоосибирец

Бомж из Новосибирской области украл в храмах сейф с деньгами и вещи прихожан

31 августа 2023, 05:24
Фото: 1MI
Несколько краж совершил нвоосибирец

В Новосибирской области бомж украл в храмах сейф с деньгами и вещи прихожан

В Новосибирской области мужчина без определенного места жительства совершил несколько краж в храмах, о чем сообщают в прокуратуре региона.

В Колыванском районе прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении мужчины, который не имеет постоянного места жительства. Ему предъявлены обвинения в краже.

По версии следствия, ранее судимый мужчина в апреле 2023 года похитил сейф с деньгами и серебряные изделия из храма в селе Скала Колыванского района, а также куртку и сумку у прихожанки храма на территории Октябрьского района города Новосибирска.

Ущерб от этих краж превысил 80 тысяч рублей. Подозреваемый был задержан полицией в Красноярском крае и теперь его дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Опубликованы фото разрушенных храмов Новосибирска в 20-м веке
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#Общество#Новосибирская область#Суд#Полиция#Уголовное дело#Кража#Эмилия Губарева
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