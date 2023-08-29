Опубликованы фото разрушенных храмов Новосибирска в 20-м веке

Среди потерянной архитектуры можно выделить четыре храма, о которых будет рассказано в видеопроекте «Пульс города N». Один из храмов был построен в 1898 году на перекрестке улиц Вокзальной и Межениновской с помощью средств фонда императора Александра III. Церковь получила имя пророка Даниила и Преображения Господня. Однако через несколько лет она была закрыта и снесена. Сейчас на этом месте находится жилой дом, пишет «Сиб.фм».