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Разрушенные храмы

Опубликованы фото разрушенных храмов Новосибирска в 20-м веке

29 августа 2023, 01:20
Фото: 1MI
Разрушенные храмы

В Новосибирске показали фотографии разрушенных храмов в 20-м веке

В сети появились фотографии разрушенных храмов Новосибирска. Эти религиозные сооружения были построены еще во времена, когда город назывался Новониколаевском.

Среди потерянной архитектуры можно выделить четыре храма, о которых будет рассказано в видеопроекте «Пульс города N». Один из храмов был построен в 1898 году на перекрестке улиц Вокзальной и Межениновской с помощью средств фонда императора Александра III. Церковь получила имя пророка Даниила и Преображения Господня. Однако через несколько лет она была закрыта и снесена. Сейчас на этом месте находится жилой дом, пишет «Сиб.фм».

Фото: Сиб.фм

Еще один храм, построенный в 1902 году, стал популярным среди прихожан. Рядом с ним был заложен фундамент каменного костела святого Казимира. Впоследствии костел был отдан под склады, а в 1960 году его снесли. На его месте появились ступени ЦУМа.

Фото: Сиб.фм

Третий храм был построен в 1907 году. Однако в 1938 году здание было отдано под зернохранилище, а в 1983 году его снесли. На этом месте сейчас находится пустырь.

Фото: Сиб.фм

Последний храм располагался на улице Фрунзе. Он был построен в 1916 году за счет верующих. Однако через несколько лет храм был закрыт и разобран. Здание передали клубу пожарных, а окончательно его разобрали в 2010 году.

#Культура#Город#Новосибирск#История#Архитектура#Эмилия Губарева#Храмы#Церкви
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