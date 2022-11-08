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Житель Новосибирска попытался взломать банкомат гвоздодером

Сегодня, 06:24
Фото: 1MI
Мужчина пытался обнести банкомат в Новосибирске с помощью гвоздодера
Мужчина пытался обнести банкомат в Ленинском районе Новосибирска с помощью гвоздодера. Его скоро будут судить, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошел в зоне самообслуживания на Курганской, 38/2 ночью 1 июня этого года. Туда он зашел с банковской картой и гвоздодером.

С его помощью он начал взламывать банкомат, в котором находились порядка 3 млн рублей. Но похитить он их не смог – помешала охранная система.

Его оперативно задержали полицейские и увезли в отделение, где на допросе он не сознался в содеянном. Дело уже передали в суд.

Напомним, в конце октября произошла подобная попытка грабежа банкомата на Богдана Хмельницкого в Новосибирске. Воришка на дело взял монтировку и кувалду. Его поймали росгардейцы.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Кража#Банкомат#Вор
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