Житель Новосибирска попытался взломать банкомат гвоздодером

Инцидент произошел в зоне самообслуживания на Курганской, 38/2 ночью 1 июня этого года. Туда он зашел с банковской картой и гвоздодером.
С его помощью он начал взламывать банкомат, в котором находились порядка 3 млн рублей. Но похитить он их не смог – помешала охранная система.
Его оперативно задержали полицейские и увезли в отделение, где на допросе он не сознался в содеянном. Дело уже передали в суд.
Напомним, в конце октября произошла подобная попытка грабежа банкомата на Богдана Хмельницкого в Новосибирске. Воришка на дело взял монтировку и кувалду. Его поймали росгардейцы.