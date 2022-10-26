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Мужчина в черном пытался обнести банкомат в Новосибирске

Сегодня, 04:37
Фото: фото Росгвардии НСО
Мужчина в черном пытался обнести банкомат в Новосибирске
Росгвардейцы поймали мужчину, долбившего инструментами банкомат в Новосибирске. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в понедельник, 24 октября на улице Богдана Хмельницкого. В отделение одного из банков зашел мужчина в черной толстовке с капюшоном и начал взламывать банкомат кувалдой и монтировкой.

«Пока сибиряк пытался разбить банкомат и украсть наличку, к нему ехал экипаж Росгвардии. Они прибыли за 2 минут и задержали хулигана с поличным», - добавила Atas.info пресс-секретарь Росгвардии Новосибирской области Ольга Табатчикова.

У мужчины забрали кувалду и монтировку. На место вызвали полицию.

Следователь отдела полиции №4 ГУ МВД России по  Новосибирску возбудил уголовное дело - «Покушение на кражу в особо крупном размере».

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Кража#Банк#Росгвардия
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