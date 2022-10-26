Инцидент произошел в понедельник, 24 октября на улице Богдана Хмельницкого. В отделение одного из банков зашел мужчина в черной толстовке с капюшоном и начал взламывать банкомат кувалдой и монтировкой.
«Пока сибиряк пытался разбить банкомат и украсть наличку, к нему ехал экипаж Росгвардии. Они прибыли за 2 минут и задержали хулигана с поличным», - добавила Atas.info пресс-секретарь Росгвардии Новосибирской области Ольга Табатчикова.
У мужчины забрали кувалду и монтировку. На место вызвали полицию.
Следователь отдела полиции №4 ГУ МВД России по Новосибирску возбудил уголовное дело - «Покушение на кражу в особо крупном размере».