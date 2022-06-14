Закрасили камеры и ограбили банкомат «Газпромбанка» неизвестные в Новосибирске

Новосибирцы рассказали, что некие умельцы вынесли подчистую терминал «Газпромбанка» на улице Героев Труда, 18. Они «профессионально» закрасили камеры видеонаблюдения так, чтобы их было сложнее вычислить.
На месте преступления работали полицейские. Сейчас они выясняют обстоятельства произошедшего.
«Пока официальной информацией не располагаем. Комментарии будут позже», - отвечают в ГУ МВД Новосибирской области.
Напомним, в конце 2021 года житель Калининского района Новосибирска вынес 3 миллиона рублей из банкомата.