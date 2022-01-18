В Новосибирске 24-летний парень ограбил друга на 400 тысяч из-за ревности к знакомой. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД.
Инцидент произошел ночью, 16 января на улице Высоцкого. Молодой человек силой завладел имуществом знакомого и скрылся. По информации потерпевшего, грабитель забрал автомобиль, телефоны, украшения и деньги. Сумма ущерба превысила 400 тысяч рублей.
Правоохранителям удалось задержать преступника. Выяснилось, что 24-летний новосибирец выпивал вместе со своим знакомым. Из-за ревности к общей подруге, у них произошел конфликт. Подозреваемый забрал авто и уехал к себе домой, именно там его и нашли.
Теперь ранее не судимого парня обвиняют в грабеже. Похищенное имущество вернули владельцу.