В Новосибирске 24-летний парень ограбил друга на 400 тысяч из-за ревности к знакомой

Правоохранителям удалось задержать преступника. Выяснилось, что 24-летний новосибирец выпивал вместе со своим знакомым. Из-за ревности к общей подруге, у них произошел конфликт. Подозреваемый забрал авто и уехал к себе домой, именно там его и нашли.