atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Новосибирске 24-летний парень ограбил друга на 400 тысяч из-за ревности к знакомой

18 января 04:12
Фото: pixabay.com
Мужчины поссорились. Один забрал имущество другого и уехал домой.

В Новосибирске 24-летний парень ограбил друга на 400 тысяч из-за ревности к знакомой. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Инцидент произошел ночью, 16 января на улице Высоцкого. Молодой человек силой завладел имуществом знакомого и скрылся. По информации потерпевшего, грабитель забрал автомобиль, телефоны, украшения и деньги. Сумма ущерба превысила 400 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось задержать преступника. Выяснилось, что 24-летний новосибирец выпивал вместе со своим знакомым. Из-за ревности к общей подруге, у них произошел конфликт. Подозреваемый забрал авто и уехал к себе домой, именно там его и нашли.

Теперь ранее не судимого парня обвиняют в грабеже. Похищенное имущество вернули владельцу.

Материалы по теме
В Новосибирске женщина избила палкой из-за ревности своего бывшего возлюбленногоВ центре Новосибирска 29-летний парень напал на возлюбленную с ножом из-за ревностиВ Новосибирской области пьяный мужчина из ревности поджег дом бывшей жены
#Новости#Криминал
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32