Новосибирца посадили на три года в колонию за ограбление храма Георгия Победоносца

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
По данным дела, в марте 2023 года злоумышленник проник в Храм святого великомученика Георгия Победоносца и унес оттуда серебряные предметы церковной утвари. В общей сложности, вор украл медальоны, кольца, подвески и нательные образы святых на сумму 9 141 рублей.
Возникший скандал раскрыл и другие преступления злоумышленника: оказалось, что он также покушался на имущество поликлиники, салонов красоты и магазинов. Он выдавал себя за обычного посетителя, чтобы похитить кошельки и телефоны граждан.
Теперь новосибирец проведет следующие три года в колонии строгого режима. Такое решение вынес Калининский районный суд.