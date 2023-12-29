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Новосибирца посадили в колонию

Новосибирца посадили на три года в колонию за ограбление храма Георгия Победоносца

29 декабря 2023, 05:09
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
Новосибирца посадили в колонию
Рецидивист из Новосибирска получил три года колонии за ограбление храма и не только, подробности рассказали в Управлении Судебного департамента по региону.

По данным дела, в марте 2023 года злоумышленник проник в Храм святого великомученика Георгия Победоносца и унес оттуда серебряные предметы церковной утвари. В общей сложности, вор украл медальоны, кольца, подвески и нательные образы святых на сумму 9 141 рублей.

Возникший скандал раскрыл и другие преступления злоумышленника: оказалось, что он также покушался на имущество поликлиники, салонов красоты и магазинов. Он выдавал себя за обычного посетителя, чтобы похитить кошельки и телефоны граждан.

Теперь новосибирец проведет следующие три года в колонии строгого режима. Такое решение вынес Калининский районный суд.

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