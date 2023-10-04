Новосибирского генерала Суровикина нашли в православном храме

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
«Я служу Отечеству. Больше никаких комментариев», — цитируют Сергея Суровикина «Новые Известия».
Уроженец Новосибирска находился возле храма с семьей. Часто ли он бывает на богослужениях именно в этом месте, неизвестно. Стоит отметить, что 13 сентября фотографии генерала Сергея Суровикина появились в Facebook*-аккаунте мечети Абд-аль-Хамида Бен Бадисса в алжирском Оране. Генерал находился там в рамках визита российской делегации.
С 24 июня генерал Сергей Суровикин пропал из публичного пространства. При этом в СМИ постоянно муссировались слухи о его отставке с поста главнокомандующего ВКС РФ, которые позже подтвердились.