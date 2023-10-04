atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

Новосибирский генерал Суровикин обнаружился в храме

Новосибирского генерала Суровикина нашли в православном храме

4 октября 2023, 08:02
Фото: 1MI
Новосибирский генерал Суровикин обнаружился в храме
Генерала армии Сергея Суровикина нашли на территории православного храма в Москве. При этом военнослужащий отказался от каких-либо комментариев.
«Я служу Отечеству. Больше никаких комментариев», — цитируют Сергея Суровикина «Новые Известия».

Уроженец Новосибирска находился возле храма с семьей. Часто ли он бывает на богослужениях именно в этом месте, неизвестно. Стоит отметить, что 13 сентября фотографии генерала Сергея Суровикина появились в Facebook*-аккаунте мечети Абд-аль-Хамида Бен Бадисса в алжирском Оране. Генерал находился там в рамках визита российской делегации.

Генерал Суровикин исчез с сайта Минобороны
Узнать подробнее

С 24 июня генерал Сергей Суровикин пропал из публичного пространства. При этом в СМИ постоянно муссировались слухи о его отставке с поста главнокомандующего ВКС РФ, которые позже подтвердились.

Генерала Суровикина из Новосибирска обнаружили в Алжире
Узнать подробнее
Читайте также:
В Сети появилось фото новосибирского генерала Суровикина с супругой
#Новосибирск#Армия#Сергей Суровикин#Александр Ляхов
Подпишитесь
Паркоматы в Новосибирске перестали работать из-за санкций
Сегодня, 03:24
Серость, пыль и скука: travel-блогер раскритиковал Новосибирск
Вчера, 06:26
Сообщение об опасных плачущих детях распространяются в What'sApp среди новосибирцев
Вчера, 11:43
Проход по Первомайскому скверу закрыли сразу после открытия
Вчера, 10:52
Всплеск ОРВИ фиксируют в Новосибирской области — болеют взрослые и школьники
Сегодня, 02:51
Педофил, убивший школьницу 20 лет назад, вышел на свободу под Новосибирском
Сегодня, 05:03