Новосибирского генерала Суровикина нашли в православном храме

Уроженец Новосибирска находился возле храма с семьей. Часто ли он бывает на богослужениях именно в этом месте, неизвестно. Стоит отметить, что 13 сентября фотографии генерала Сергея Суровикина появились в Facebook*-аккаунте мечети Абд-аль-Хамида Бен Бадисса в алжирском Оране. Генерал находился там в рамках визита российской делегации.