Журналисты сообщают о появлении «генерала Армагеддона» в Африке в «составе военной делегации высокого уровня». Фотографии российских военных, вреди которых Сергей Суровикин, опубликованы в аккаунте мечети Абд аль-Хамида Бен Бадиса в Оране. Обращает на себя внимание то, что Суровикин, в отличие от свих спутников из Минобороны, одет в гражданское, что косвенно подтверждает версию о его увольнении из военного ведомства.