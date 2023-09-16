atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:41

Published Сегодня, 01:41

Modified Сегодня, 01:43

Updated Сегодня, 01:43

Фото Суровикина опубликовали в аккаунте одной из мечетей

Генерала Суровикина из Новосибирска обнаружили в Алжире

16 сентября 2023, 01:41
Фото: https://t.me/bbbreaking
Фото Суровикина опубликовали в аккаунте одной из мечетей
Сергей Суровикин находится в Алжире, сообщают источники в окружении высокопоставленного военного

Журналисты сообщают о появлении «генерала Армагеддона» в Африке в «составе военной делегации высокого уровня». Фотографии российских военных, вреди которых Сергей Суровикин, опубликованы в аккаунте мечети Абд аль-Хамида Бен Бадиса в Оране. Обращает на себя внимание то, что Суровикин, в отличие от свих спутников из Минобороны, одет в гражданское, что косвенно подтверждает версию о его увольнении из военного ведомства.

Ранее Суровикин был отстранен от должности главкома ВКС, его место занял Виктор Афзалов. Однако сообщалось, что он остается в распоряжении Минобороны и после отпуска может получить место в Африке.

Читайте также:
Генерал Суровикин исчез с сайта Минобороны19 объектов недвижимости и «Мерседес» обнаружили в декларации генерала СуровикинаКомбат «Веги» Панферов рассказал, чем занимается пропавший генерал Суровикин
#Общество#Новосибирск#Минобороны#Сергей Суровикин#Африка#Суровикин#Алжир
Подпишитесь
В Новосибирске началась инаугурация губернатора Травникова: прямая трансляция
Вчера, 04:58
Налогоплательщик №1 Новосибирской области — какой вред он приносит
14 сентября, 03:40
Правительство Новосибирской области ушло в отставку 15 сентября 2023
Вчера, 09:21
Тещин язык, Бэтмен и Пентагон: проверьте, насколько вы знаете Новосибирск?
14 сентября, 02:19
Топ-5 худших школ Новосибирска — народный антирейтинг
Вчера, 02:47
Больше выгоды при покупке кофе, бургеров и хот-догов
Вчера, 10:03