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Генерал Сергей Суровикин родился в 1966 году в Новосибирске

19 объектов недвижимости и «Мерседес» обнаружили в декларации генерала Суровикина

2 сентября 2023, 01:32
Фото: wikipedia
Генерал Сергей Суровикин родился в 1966 году в Новосибирске
Генерал из Новосибирска Сергей Суровикин задекларировал в 2019 году более 6900 кв. м. недвижимости в собственности своей семьи, а также два автомобиля, в том числе, Mercedes.

Согласно декларации, который представил генерал Суровикин в 2019 году, его семья — дети и супруга владели недвижимым имуществом на тот период на 6900 кв. м, это 19 разных объектов недвижимости. В том числе, две большие квартиры почти по 400 кв. м. в его собственности и собственности супруги, и еще 6 квартир в собственности детей.

Кроме того на генерала Суровикина в декларации записан автомобиль Mercedes-Benz V250, а на его жену автомобильToyota Land Cruiser 200.

Стала известна судьба генерала из Новосибирска Суровикина после увольнения
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Генерал исчез из поля зрения после того, как записал обращение к вагнеровцам 24 июня.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Декларации#СВО
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