19 объектов недвижимости и «Мерседес» обнаружили в декларации генерала Суровикина

Согласно декларации, который представил генерал Суровикин в 2019 году, его семья — дети и супруга владели недвижимым имуществом на тот период на 6900 кв. м, это 19 разных объектов недвижимости. В том числе, две большие квартиры почти по 400 кв. м. в его собственности и собственности супруги, и еще 6 квартир в собственности детей.