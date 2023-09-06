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Информация о Сергее Суровикине пропала с сайта Минобороны

Генерал Суровикин исчез с сайта Минобороны

6 сентября 2023, 11:24
Фото: wikipedia.org
Информация о Сергее Суровикине пропала с сайта Минобороны
На официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации пропала информация о генерале армии Сергее Суровикине. При этом в министерстве пока никак не комментируют возможную отставку высокопоставленного военнослужащего.

На данный момент информация о генерале армии Сергее Суровикине на сайте министерства отсутствует.

При этом Сергей Суровикин, согласно данным сайта, пока остается председателем координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при совете министров обороны стран СНГ. Федеральные СМИ со ссылкой на источники сообщают, что сам генерал может находиться в отпуске.

До этого в средствах массовой информации муссировались слухи об отстранении Сергея Суровикина от должности главнокомандующего Военно-космическими силами РФ. Официальной информации об отстранении с должности от Минобороны не поступало.

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#Политика#Новосибирск#Сергей Суровикин#Александр Ляхов#Минобороны РФ#Суровикин
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