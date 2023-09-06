Генерал Суровикин исчез с сайта Минобороны

При этом Сергей Суровикин, согласно данным сайта, пока остается председателем координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при совете министров обороны стран СНГ. Федеральные СМИ со ссылкой на источники сообщают, что сам генерал может находиться в отпуске.