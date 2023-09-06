Генерал Суровикин исчез с сайта Минобороны

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
На данный момент информация о генерале армии Сергее Суровикине на сайте министерства отсутствует.
При этом Сергей Суровикин, согласно данным сайта, пока остается председателем координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при совете министров обороны стран СНГ. Федеральные СМИ со ссылкой на источники сообщают, что сам генерал может находиться в отпуске.
До этого в средствах массовой информации муссировались слухи об отстранении Сергея Суровикина от должности главнокомандующего Военно-космическими силами РФ. Официальной информации об отстранении с должности от Минобороны не поступало.