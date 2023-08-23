«Так нужно»: комбат «Веги» Панферов дал оценку возможной отставке Суровикина

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
«У каждого офицера бывают моменты со сменой должности. Значит, сейчас так нужно», — заявил Андрей Панферов «МК-Новосибирск».
Также Андрей Панферов считает Сергея Суровикина грамотным и порядочным офицером, принимающим жесткие решения. При этом он полностью организовал оборону в зоне специальной военной операции и еще может пригодиться на линии огня.
«Верховному главнокомандующему виднее, как поступить. Я не сомневаюсь в порядочности и честности Суровикина. Тем более, что он начал командовать в тяжелое время», — отметил Панферов.
В средствах массовой информации появились сведения, что генерал Сергей Суровикин якобы отстранен от командования Военно-космическими силами РФ, а дальнейшую судьбу военного решит президент Владимир Путин. Однако пока официального подтверждения этих данных нет.