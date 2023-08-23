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Генерала Суровикина могли отстранить от должности главнокомандующего ВКС

«Так нужно»: комбат «Веги» Панферов дал оценку возможной отставке Суровикина

23 августа 2023, 06:33
Фото: wikipedia.org
Генерала Суровикина могли отстранить от должности главнокомандующего ВКС
Недавно в СМИ появилась информация, что генерала Сергея Суровикина якобы отстранили от занимаемой должности из-за перехода на другую работу. Свое мнение по этому поводу высказал вице-премьер Законодательного собрания Новосибирской области, командир батальона «Вега» Андрей Панферов.
«У каждого офицера бывают моменты со сменой должности. Значит, сейчас так нужно», — заявил Андрей Панферов «МК-Новосибирск».

Также Андрей Панферов считает Сергея Суровикина грамотным и порядочным офицером, принимающим жесткие решения. При этом он полностью организовал оборону в зоне специальной военной операции и еще может пригодиться на линии огня.

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«Верховному главнокомандующему виднее, как поступить. Я не сомневаюсь в порядочности и честности Суровикина. Тем более, что он начал командовать в тяжелое время», — отметил Панферов.

В средствах массовой информации появились сведения, что генерал Сергей Суровикин якобы отстранен от командования Военно-космическими силами РФ, а дальнейшую судьбу военного решит президент Владимир Путин. Однако пока официального подтверждения этих данных нет.

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#Новосибирск#Спецоперация#Армия#Андрей Панферов#Сергей Суровикин#Отстранен#Александр Ляхов
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