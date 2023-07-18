В Новосибирске комбат «Веги» Панферов назвал возможное местоположение Суровикина

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Как пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на командира батальона «Вега», депутата Заксобрания региона, генерал Суровикин скоро объявится. Вероятно, сейчас он занят на службе, решает стратегические вопросы.
Панферов заявил, что генерал никогда никого не подводил. Он уверен, что скоро о Суровикине напишут много восхищённых статей.
Напомним, генерал Сергей Суровикин исчез с глаз общественности 24 июня после мятежа ЧВК «Вагнер». О его судьбе ничего не было неизвестно и даже начали появляться разные слухи и фейки в СМИ о его аресте и т. д.