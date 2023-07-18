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В Новосибирске комбат «Веги» Панферов назвал возможное местоположение Суровикина

18 июля 2023, 08:01
Фото: Заксобрание НСО
Панферов назвал возможное местонахождение Суровикина
Командир батальона «Вега» Андрей Панфёров в Новосибирске предположил, где находится генерал Сергей Суровикин. По его словам, генерал, о котором нет публичной информации со времени мятежа ЧВК «Вагнер» занят выполнением служебных обязанностей.

Как пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на командира батальона «Вега», депутата Заксобрания региона, генерал Суровикин скоро объявится. Вероятно, сейчас он занят на службе, решает стратегические вопросы.

Панферов заявил, что генерал никогда никого не подводил. Он уверен, что скоро о Суровикине напишут много восхищённых статей.

Напомним, генерал Сергей Суровикин исчез с глаз общественности 24 июня после мятежа ЧВК «Вагнер». О его судьбе ничего не было неизвестно и даже начали появляться разные слухи и фейки в СМИ о его аресте и т. д.

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#Алина Шефер#Зона СВО#Военный#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Спецоперация#Генерал#Сергей Суровикин#Андрей Панферов
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