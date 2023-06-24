Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Вице-спикер Закособрания Новосибирской области, основатель добровольческого батальона «Вега» Андрей Панферов обратился к участникам ЧВК «Вагнер», набранным в Новосибирске. Он призвал их серьезно задуматься о последствиях того, что они принимают участие в вооруженном мятеже.
«Кроме как мятеж, я это не назову. Причем они его начали тогда, когда страна борется с очень серьезным противником», — сказал Панферов в интервью изданию Сиб.ФМ.
Ранее Владимир Путин назвал действия ЧВК «Вагенр» предательством, а в отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по обвинению в организации военного мятежа.