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Глава батальона «Вега» Панферов обратился к участникам ЧВК «Вагнер» из Новосибирска

24 июня 2023, 10:16
Фото: zsnso.ru
Вагнеровцам предлагается задуматься о своих действиях
Организатор добровольческого батальона «Вега» Андрей Панферов высказался по поводу действий ЧВК «Вагнер» и обратился к новосибирским участникам компании Евгения Пригожина

Вице-спикер Закособрания Новосибирской области, основатель добровольческого батальона «Вега» Андрей Панферов обратился к участникам ЧВК «Вагнер», набранным в Новосибирске. Он призвал их серьезно задуматься о последствиях того, что они принимают участие в вооруженном мятеже.

«Кроме как мятеж, я это не назову. Причем они его начали тогда, когда страна борется с очень серьезным противником», — сказал Панферов в интервью изданию Сиб.ФМ.

Ранее Владимир Путин назвал действия ЧВК «Вагенр» предательством, а в отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по обвинению в организации военного мятежа.

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