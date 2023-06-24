В Новосибирске центр ЧВК «Вагнер» прекратил работу

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Как сообщает Сибкрай.ru со ссылкой на Валерия Федорова, президента региональной общественной организации «Силовое Единство Сибири», в новосибирском офисе ЧВК прекращены работы, сняты плакаты с дверей и реклама на баннерах. Федоров подчеркнул, что общественная организация не имеет отношения к событиям, происходящим в Ростове.
Напомним, что 23 июня в соцсетях появились заявления основателя ЧВК Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли удар по частям «Вагнера». Минобороны официально это опровергло.
Затем Пригожин объявил, что вторгся с бойцами в Ростов и захватил под контроль военные объекты. По факту призыва к вооруженному мятежу в отношении Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело ФСБ России.
Случившееся уже прокомментировал президент Владимир Путин. Он заявил, что подобное является предательством и все участники мятежа будут наказаны.