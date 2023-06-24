В Новосибирске центр ЧВК «Вагнер» прекратил работу

Как сообщает Сибкрай.ru со ссылкой на Валерия Федорова, президента региональной общественной организации «Силовое Единство Сибири», в новосибирском офисе ЧВК прекращены работы, сняты плакаты с дверей и реклама на баннерах. Федоров подчеркнул, что общественная организация не имеет отношения к событиям, происходящим в Ростове.