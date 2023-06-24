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В Новосибирске центр ЧВК «Вагнер» прекратил работу

24 июня 2023, 09:59
Фото: atas.info
Центр ЧВК «Вагнер» в Новосибирске прекратил работу
Центр ЧВК «Вагнер» в Новосибирске прекратил работу по набору добровольцев. Им направили такое указание, как меру наказание за мятеж главы Евгения Пригожина в Ростове 24 июня 2023 года.

Как сообщает Сибкрай.ru со ссылкой на Валерия Федорова, президента региональной общественной организации «Силовое Единство Сибири», в новосибирском офисе ЧВК прекращены работы, сняты плакаты с дверей и реклама на баннерах. Федоров подчеркнул, что общественная организация не имеет отношения к событиям, происходящим в Ростове.

Напомним, что 23 июня в соцсетях появились заявления основателя ЧВК Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли удар по частям «Вагнера». Минобороны официально это опровергло.

Затем Пригожин объявил, что вторгся с бойцами в Ростов и захватил под контроль военные объекты. По факту призыва к вооруженному мятежу в отношении Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело ФСБ России.

Случившееся уже прокомментировал президент Владимир Путин. Он заявил, что подобное является предательством и все участники мятежа будут наказаны.

«Предательство»: обращение Путина к россиянам о мятеже Пригожина 24 июня 2023
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