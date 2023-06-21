Стало известно, когда Пригожин откроет в Новосибирске школу военкоров

Как известно из соцсетей, сейчас Пригожин обсуждает место в Новосибирске. Добиться результатов планирует в течение двух месяцев.

Напомним, что 31 мая Евгений Пригожин посещал Новосибирск. Он рассказывал об обстановке в зоне СВО и о вероятности второй волны частичной мобилизации.