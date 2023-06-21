Стало известно, когда Пригожин откроет в Новосибирске школу военкоров

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Бизнесмен рассказывал, что хочет создать школу, где будут обучаться ремеслу военные корреспонденты и будущие бойцы ЧВК. Для их занятий нужен полигон при организации.
Как известно из соцсетей, сейчас Пригожин обсуждает место в Новосибирске. Добиться результатов планирует в течение двух месяцев.
Напомним, что 31 мая Евгений Пригожин посещал Новосибирск. Он рассказывал об обстановке в зоне СВО и о вероятности второй волны частичной мобилизации.