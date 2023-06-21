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Стало известно, когда Пригожин откроет в Новосибирске школу военкоров

21 июня 2023, 06:36
Фото: atas.info
Пригожин откроет школу военкоров в Новосибирске

Глава ЧВК «Вагнер» назвал сроки открытия школы военкоров в Новосибирске

Школу для подготовки военкоров планирует построить в Новосибирске глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина» сообщили, на каком этапе находится проект, в какие сроки начнут реализацию.

Бизнесмен рассказывал, что хочет создать школу, где будут обучаться ремеслу военные корреспонденты и будущие бойцы ЧВК. Для их занятий нужен полигон при организации.

Как известно из соцсетей, сейчас Пригожин обсуждает место в Новосибирске. Добиться результатов планирует в течение двух месяцев.
Напомним, что 31 мая Евгений Пригожин посещал Новосибирск. Он рассказывал об обстановке в зоне СВО и о вероятности второй волны частичной мобилизации.

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#Пригожин#ЧВК "Вагнер"#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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