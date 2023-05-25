Пригожин прокомментировал изнасилование школьниц бойцом ЧВК «Вагнер» в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:22
Published Сегодня, 01:22
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Пригожин заявил, что число преступлений, совершенных заключенными, попавшими в ряды ЧВК «Вагнер», снизилось в 25 раз. При этом он крайне негативно относится к тому, когда бывшие бойцы совершают преступления.
Евгений Пригожин пообещал, что рецидивист, снова вернувшийся в ряды ЧВК получит наказание, которым будут довольны родители этих девочек.
Напомним, в Новосибирске на днях задержали мужчину, предварительно служившего в ЧВК «Вагнер», который мог изнасиловать двух школьниц. Он вернулся из зоны СВО домой, когда закончился контракт.
Бывший боец встретил девочек у школы. Под угрозой пистолета завел за гаражи и надругался над ними.