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Пригожин прокомментировал изнасилование школьниц бойцом ЧВК «Вагнер» в Новосибирске

25 мая 2023, 01:22
Фото: 1MI
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал задержание бойца в Новосибирске по подозрению в изнасиловании двух девочек 10 и 12 лет. Его цитирует издание Daily Storm.

Пригожин заявил, что число преступлений, совершенных заключенными, попавшими в ряды ЧВК «Вагнер», снизилось в 25 раз. При этом он крайне негативно относится к тому, когда бывшие бойцы совершают преступления.

Евгений Пригожин пообещал, что рецидивист, снова вернувшийся в ряды ЧВК получит наказание, которым будут довольны родители этих девочек.

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Напомним, в Новосибирске на днях задержали мужчину, предварительно служившего в ЧВК «Вагнер», который мог изнасиловать двух школьниц. Он вернулся из зоны СВО домой, когда закончился контракт.

Бывший боец встретил девочек у школы. Под угрозой пистолета завел за гаражи и надругался над ними.

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