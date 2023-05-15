Ирина* приехала в Новосибирск из Кузбасса, чтобы получить компенсацию за смерть своего гражданского мужа Дениса* в ходе спецоперации. В ЧВК «Вагнер» он попал из колонии, где отбывал наказание в 10 лет за убийство своей бывшей супруги. На суде он заявлял, что она много выпивала, а однажды изменила ему, и он не выдержал.