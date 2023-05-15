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Ирина* приехала в Новосибирск из Кузбасса, чтобы получить компенсацию за смерть своего гражданского мужа Дениса* в ходе спецоперации. В ЧВК «Вагнер» он попал из колонии, где отбывал наказание в 10 лет за убийство своей бывшей супруги. На суде он заявлял, что она много выпивала, а однажды изменила ему, и он не выдержал.
В это время Ирина сама была замужем, но вскоре ее муж скончался от онкологии в молодом возрасте. А через некоторое время ей написал из тюрьмы Денис, и они начали общаться. Мужчина должен был выйти на свободу в августе 2023-го, пишет НГС.
По словам Ирины, ее возлюбленный хотел избавиться от клейма уголовника и заработать деньги для семьи, поэтому отправился на СВО. Как проходила его служба, женщина не знает так, как они не созванивались. А о его гибели она узнала от представителей «Вагнер».
Своего супруга сибирячка похоронила за свой счет, без участия его родных. Похороны обошлись ей вместе с поминальным обедом в 120 тысяч. Этот чек, а также паспорт захоронения, свидетельство о смерти и транспортную накладную о прибытии груза 200 она взяла с собой, в Новосибирск. ЧВК «Вагнер» обещал ей полную компенсацию — в том, числе 5 млн рублей за смерть бойца и «похоронные» выплаты.
Где и как получают компенсацию за гибель бойца ЧВК «Вагнер» в Новосибирске:
Офис ЧВК «Вагнер», где назначают выплаты, как оказалось расположен в бизнес-центре «Гринвич» на улице Красноярской. Ежедневно сюда приходят десятки заплаканных женщин, чтобы получить деньги за смерть близкого.
Ирину направили именно по этому адресу с документами за компенсацией. Через несколько минут к ней спустился импозантный мужчина и сказал, что придется еще пару часов подождать, когда отроются банки. Ведь в этот день в офис должны приехать и родственники других военных за большими деньгами.
Так и вышло — к 12 часам конференц-зал был заполнен посетителями. Вскоре сотрудник вернулся, принес соболезнования присутствующим и ушел. Через полчаса вышел другой представитель ЧВК и сообщил, что будет вызывать к нему в кабинет строго по списку.
Очередь дошла до Ирины спустя час. Ее попросили сняться на видео, где она публично заявила о том, что не имеет претензий. Сразу после женщине выдали огромный черный пакет, набитый наличными в размере 6 млн рублей. Эти деньги она планирует раздать родственникам Дениса, а на остальные купить квартиру своему ребенку в Новосибирске.
*Имена героев публикации изменены