Экстренное обращение Травникова к новосибирцам после речи Путина о ситуации в Ростове

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
«Сегодня мы, вместе со всей страной, со всеми здоровыми патриотическими и политическими силами должны сплотиться вокруг нашего Президента», — заявил Травников.
Губернатор призвал земляков сохранять спокойствие. Также попросил проверять последние новости, не верить фейкам.
Несколько часов назад президент Путин выступал с заявлением по поводу мятежа, устроенного главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным в Ростове. Он назвал случившееся «предательством» и отметил, что все силовые структуры держат ситуацию на контроле и поводов у россиян для беспокойства нет.
Пригожин устроил вооруженный мятеж после конфликта с руководством Минобороны РФ. Сначала он обвинял генералов, в том числе Шойгу, в уклонении от поставки бойцом ЧВК боеприпасов, потом заподозрил их в нанесении ракетного удара по лагерям «Вагнер» — эту информацию опровергли в ведомстве.