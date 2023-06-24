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Экстренное обращение Травникова к новосибирцам после речи Путина о ситуации в Ростове

24 июня 2023, 09:37
Фото: Правительство НСО
Глава Новосибирской области Андрей Травников сделал экстренное заявление после обращения Путина 24 июня 2023 года по поводу мятежа ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону. Губернатор посоветовал сохранять спокойствие.
«Сегодня мы, вместе со всей страной, со всеми здоровыми патриотическими и политическими силами должны сплотиться вокруг нашего Президента», — заявил Травников.

Губернатор призвал земляков сохранять спокойствие. Также попросил проверять последние новости, не верить фейкам.

Несколько часов назад президент Путин выступал с заявлением по поводу мятежа, устроенного главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным в Ростове. Он назвал случившееся «предательством» и отметил, что все силовые структуры держат ситуацию на контроле и поводов у россиян для беспокойства нет.

«Предательство»: обращение Путина к россиянам о мятеже Пригожина 24 июня 2023
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Пригожин устроил вооруженный мятеж после конфликта с руководством Минобороны РФ. Сначала он обвинял генералов, в том числе Шойгу, в уклонении от поставки бойцом ЧВК боеприпасов, потом заподозрил их в нанесении ракетного удара по лагерям «Вагнер» — эту информацию опровергли в ведомстве.

Путин назвал мятеж ЧВК «Вагнер» предательством
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#Алина Шефер#Владимир Путин#Общество#Пригожин#ЧВК "Вагнер"#Новосибирск#Новосибирская область#Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
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