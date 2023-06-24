Экстренное обращение Травникова к новосибирцам после речи Путина о ситуации в Ростове

Несколько часов назад президент Путин выступал с заявлением по поводу мятежа, устроенного главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным в Ростове. Он назвал случившееся «предательством» и отметил, что все силовые структуры держат ситуацию на контроле и поводов у россиян для беспокойства нет.