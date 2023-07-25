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Комбат «Веги» Панферов прокомментировал флаг Украины на балконе дома в Новосибирске

25 июля 2023, 04:05
Фото: 1MI
Украинский флаг висит у старушки в квартире
Командир элитного батальона «Вега» Андрей Панфёров отметил, что необходимо не обращать внимания на украинский флаг, который повесила на балконе пенсионерка.

В Новосибирске Андрей Панфёров выразил свою точку зрения о флаге, который был повешен на балконе пенсионерки в Советском районе. Ранее участники СВО обратились к главе Союза отцов Новосибирской области Сергею Майорову с требованием снять флаг Украины с балкона женщины.

Панфёров, командир элитного батальона «Вега», считает такое требование бесполезным. По его мнению, если человек настолько уверен в своих убеждениях и позиции, то на это нельзя повлиять. Лучший вариант — просто не обращать на это внимания. В связи с возрастом пенсионерки, Панфёров спокойно относится к этому.

Кроме того, военный добавил, что даже если кто-то решит вскрыть дверь и сорвать флаг, это не изменит настроений людей, пишет Сиб.фм.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Участник СВО#Спецоперация
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