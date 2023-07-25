Комбат «Веги» Панферов прокомментировал флаг Украины на балконе дома в Новосибирске

Панфёров, командир элитного батальона «Вега», считает такое требование бесполезным. По его мнению, если человек настолько уверен в своих убеждениях и позиции, то на это нельзя повлиять. Лучший вариант — просто не обращать на это внимания. В связи с возрастом пенсионерки, Панфёров спокойно относится к этому.