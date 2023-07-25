Комбат «Веги» Панферов прокомментировал флаг Украины на балконе дома в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
В Новосибирске Андрей Панфёров выразил свою точку зрения о флаге, который был повешен на балконе пенсионерки в Советском районе. Ранее участники СВО обратились к главе Союза отцов Новосибирской области Сергею Майорову с требованием снять флаг Украины с балкона женщины.
Панфёров, командир элитного батальона «Вега», считает такое требование бесполезным. По его мнению, если человек настолько уверен в своих убеждениях и позиции, то на это нельзя повлиять. Лучший вариант — просто не обращать на это внимания. В связи с возрастом пенсионерки, Панфёров спокойно относится к этому.
Кроме того, военный добавил, что даже если кто-то решит вскрыть дверь и сорвать флаг, это не изменит настроений людей, пишет Сиб.фм.