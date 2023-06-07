Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Андрей Панферов возглавил батальон «Вега», который в декабре 2022 года отправился в зону СВО. Сейчас командир батальона находится в Новосибирске, но продолжает агитировать людей для участия в спецоперации.
Недавно он разместил на своей странице Вконтакте рекламный ролик, где рассказал, что на передовой идут тяжелые бои, а также выразил уверенность в победе России. В видео ролике представлена информация о ежемесячном денежном довольствии военнослужащих по контракту, которое составляет 204 тыс. рублей, и единовременной выплате 295 тыс. рублей.
«Как кадровый офицер я знаю, что мы победим! И я уверен в этом. Потому что наша страна, наша армия побеждали и побеждают всегда» — завершил свой призыв в видеоролике вице-спикер Заксобрания Новосибирской области.
Вернувшись из зоны спецоперации, он рассказал, отряд выполняет свои задачи в зоне спецоперации, и 70% боевого состава батальона вернутся в отпуска с боевыми наградами.
Стало известно об одном погибшем бойце из батальона «Вега», Сергее Гордеева похоронили в Искитиме.