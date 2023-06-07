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Андрей Панферов снялся в рекламе контрактной службы

7 июня 2023, 07:07
Фото: Страница Вконтакте Андрея Панферова.
Командир батальона призывает уверенных в себе и победе нашей страны людей идти служить по контракту
Вернувшись с СВО командир батальона «Вега» Андрей Панферов снялся в видеоролике, рекламирующем службу по контракту.

Андрей Панферов возглавил батальон «Вега», который в декабре 2022 года отправился в зону СВО. Сейчас командир батальона находится в Новосибирске, но продолжает агитировать людей для участия в спецоперации.

Недавно он разместил на своей странице Вконтакте рекламный ролик, где рассказал, что на передовой идут тяжелые бои, а также выразил уверенность в победе России. В видео ролике представлена информация о ежемесячном денежном довольствии военнослужащих по контракту, которое составляет 204 тыс. рублей, и единовременной выплате 295 тыс. рублей.

«Как кадровый офицер я знаю, что мы победим! И я уверен в этом. Потому что наша страна, наша армия побеждали и побеждают всегда» — завершил свой призыв в видеоролике вице-спикер Заксобрания Новосибирской области.

Вернувшись из зоны спецоперации, он рассказал, отряд выполняет свои задачи в зоне спецоперации, и 70% боевого состава батальона вернутся в отпуска с боевыми наградами.

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#Ольга Храмушкина#Зона СВО#Участник СВО#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область
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