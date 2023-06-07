Недавно он разместил на своей странице Вконтакте рекламный ролик, где рассказал, что на передовой идут тяжелые бои, а также выразил уверенность в победе России. В видео ролике представлена информация о ежемесячном денежном довольствии военнослужащих по контракту, которое составляет 204 тыс. рублей, и единовременной выплате 295 тыс. рублей.